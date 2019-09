Charli XCX conduce “hacia el futuro” con Troye Sivan en el vídeo de ‘2099’ y actúa con Chris en la tele

Charli XCX es autora del disco pop de la semana, ‘Charli‘. Hoy analizamos el tema ‘Click’ pero antes la artista ha estrenado videoclip para uno de los singles previos, ‘2099’, su segunda colaboración con Troye Sivan después del éxito ‘1999’. El vídeo para ‘2099’ naturalmente no es tan nostálgico como aquel aunque tampoco demasiado futurista, pues simplemente presenta a Charli y a Troye conduciendo una moto acuática “hacia el futuro”… que, en su caso, debe ser el muelle que les espera tras el rodaje.

Con su habitual ironía, Charli ha dicho que este es el “mejor vídeo del mundo” y que está “muy contenta de haberlo hecho” y añade: “¡Troye y yo tenemos tanto talento!” Bradley & Pablo han dirigido la pieza, “una encarnación cinematográfica del sonido futurista de la canción”, también la más experimental del álbum. Aunque el vídeo, como decimos, no es ni futurista ni demasiado experimental, ¿y realmente ese es Troye haciendo piruetas en su moto? Charli dice que el autor de ‘Bloom‘ “entrenó duro” para el vídeo, pero no es que cuele mucho en el resultado final.

La británica ha seguido promocionando su nuevo disco estas semana también en la tele. En el programa de Jimmy Fallon ha presentado ‘Gone’ junto a Christine and the Queens y su entregada actuación ha recibido alguna que otra comparación con aquel dúo que David Bowie y Mick Jagger hicieron en los 80.

zoom in like a jet ski, zooom zoom. 2099 video is out nOooOooOw 🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♀️ @charli_xcx https://t.co/0a613cs1f5 pic.twitter.com/zCjqN0MUYb

— troye (@troyesivan) September 17, 2019