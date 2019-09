La Canción Del Día: ‘Click’ une a Charli XCX, Kim Petras y Tommy Cash en otro pepinazo con marca PC Music (pero no exclusivamente)

Charli XCX publicó varios adelantos de ‘Charli‘ -uno de nuestros más recientes Discos Recomendados- antes de su salida el pasado viernes, pero se dejó alguna que otra sorpresa en el tintero. Y ‘Click’ es una de esas sorpresas mayúsculas con las que nos hemos encontrado al escuchar el nuevo álbum de la británica. O quizá no lo fuera tanto si atendemos a sus colaboradores.

‘Click’ es otra de esas palizas sonoras (en el buen sentido) firmadas por el productor de PC Music A.G. Cook, en este caso junto a varios nombres. Entre ellos destaca el de Dylan Brody de 100 gecs, un dúo de Los Ángeles compuesto por Laura Les y el propio Brody, cuyo gusto por los ritmos brutos y la distorsión extrema está plasmado a lo largo de la canción, sobre todo en su incómodo final, pero también en lo que ocurre musicalmente tras los versos de Charli XCX y sus colegas invitados, Kim Petras y Tommy Cash (no dejéis de escuchar su álbum si sois fans de Sleigh Bells o Death Grips). Presentes en el tema están también un par de productores más asociados a PC Music, umru y Ö (ambos ya aparecían en ‘POP 2‘).

Y lo que ocurre musicalmente en ‘Click’ es capaz de hacerte temblar las piernas. Mucho más brutal que las colaboraciones de Charli con Kim en ‘Unlock It’ y de Charli con Tommy Cash en ‘Delicious’, ‘Click’ está hecha para volarte los sesos. Y lo mejor es que sus intérpretes están a la altura, especialmente una Kim Petras que convierte en oro todo lo que toca. En su voz, ese “I’m next level so legit” suena a hit absoluto y ojo porque Charli también quedó alucinada con su verso (es un rap) cuando se la mandó, hasta el punto que hubo de re-escribir el suyo, como ha explicado en una entrevista. “Mi verso era malísimo, y cuando Kim me pasó su parte, tuve que regrabar la mía, porque Tommy también lo había petado. ¡Yo era la peor!” Al final le ha quedado un pepino. Os recordamos que Charli actúa en La Riviera de Madrid el próximo 20 de noviembre y en la sala Razzmatazz de Barcelona el 22 de noviembre.