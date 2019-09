Whitney Houston, vía holograma, no pasará por España en su nueva gira mundial

Los herederos de Whitney Houston habían anunciado nuevos proyectos centrados en la artista, fallecida en 2012. Se aproxima probablemente un nuevo disco de material inédito, también un musical de Broadway y estos habían hablado también sobre una gira con holograma. Esta acaba de anunciarse junto a sus fechas, sin que España sea una de las paradas confirmadas.

De hecho, la mayoría de fechas reveladas, salvo la mexicana, son europeas, y habrá citas en Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria o Rusia, entre otros. El espectáculo está diseñado por BASE Hologram, la empresa que se ha encargado de la gira de conciertos holográfica de Buddy Holly y Roy Orbison, y contará con una banda en directo, coristas, coreografías y canciones remasterizadas, además de por supuesto el espíritu digital de Whitney.

De manera inaudita y 7 años después de su muerte, Whitney ha conseguido este año un éxito póstumo gracias al remix de Kygo de ‘Higher Love’, que ha arrasado en Reino Unido y ha sido un éxito también en las plataformas de streaming. Sin embargo, el anuncio de esta nueva gira con holograma de Whitney está produciendo reacciones bastante encontradas por parte de los fans. Os dejamos con las fechas confirmadas:

01-23-02-09 Mexico – TBD

02-27 Liverpool, England – M&S Bank Arena 2 Arena

02-28 Manchester, England – Apollo

02-29 Leeds, England – First Direct Arena

03-01 Glasgow, Scotland – SEC Armadillo

03-02 Aberdeen, Scotland – P&J Arena

03-03 Dublin, Ireland – Bord Gais Theatre

03-04 Birmingham, England – Arena

03-05 Bournemouth, England – Bournemouth International Centre

03-06 Cardiff, England – Motorpoint Arena

03-07 Brighton, England – Centre

03-09 Nottingham, England – Royal Concert Hall

03-10 London, England – Hammersmith Apollo

03-12 Brussels, Belgium – Bozar

03-13 Amsterdam, Netherlands – AFAS Live

03-14 Ghent, Belgium – Capitole

03-19 Zurich, Switzerland – Samsung Hall

03-20 Berlin, Germany – Admirals Palast

03-22 Vienna, Austria – Stadhalle F

03-23 Bratislava, Slovakia – Inchebo Expo Arena

03-25 Copenhagen, Denmark – Forum Black Box

03-26 Oslo, Norway – Folketeatret

03-28 Stockholm, Sweden – Cirkus

03-30 St Petersburg, Russia – BKZ Oktyabrisky

03-31 Moscow, Russia – Kremlin Concert Hall

04-02 Kiev, Ukraine – Palace Ukraine

04-03 Minsk, Belarus – Palace of the Republic