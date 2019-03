Roy Orbison y Buddy Holly saldrán juntos de gira, vía holograma

Aunque el futuro es ahora y tal, este tipo de noticias sigue dando un poco de repelús. Pero ahí va: Roy Orbison y Buddy Holly saldrán juntos de gira, claro, vía holograma, porque si Tupac lo hizo, ellos también pueden. La guasa es que a su gira conjunta se le ha puesto el nombre de ‘The Rock N’ Roll Dream Tour’ y más curioso es el hecho que la gira contendrá conciertos simultáneos en Estados Unidos y Europa, lo cual puede dar lugar a “stories” de lo más extraño cuando estos shows empiecen su recorrido este otoño.

La noticia no es del todo sorprendente puesto que el holograma de Roy Orbison ya salió de gira en 2018 (¿en serio he escrito esta frase?), aunque esta puede ser la primera vez que dos hologramas giran conjuntamente y de manera simultánea en varios territorios. En sendos comunicados, la familia de Orbison y Holly recuerdan que ambos eran amigos y llegaron a colaborar, pues de hecho tenían la misma edad cuando Holly falleció víctima de un accidente de avioneta en 1959, junto a los también músicos Ritchie Valens Y J. P. “The Big Bopper” Richardson, en el que se ha conocido desde entonces como el “día en que murió la música”. Orbison falleció 29 años después, en 1988, a los 52 años, sin llegarse a enterar del éxito que alcanzaría su álbum póstumo.

Afortunadamente o no, el periplo europeo de ‘The Rock N’ Roll Dream Tour’ no visitará de momento la Europa continental, aunque sí Irlanda y Reino Unido, arrancando el 7 de octubre en Dublín. Los conciertos tendrán banda en directo y durarán entre 75 y 90 minutos. Las entradas salen a la venta el viernes 29 de marzo. Os dejamos con las citas y con ‘Empty Cup’, una de las varias canciones que Orbison compuso para Holly durante los 50, estando este en The Crickets. Más información, aquí.

October 7 – 3 Arena – Dublin, Ireland

October 8 – Waterfront Hall – Belfast, United Kingdom

October 10 – Utilita Arena – Newcastle, United Kingdom

October 11 – O2 Apollo – Manchester, United Kingdom

October 12 – M&S Bank Arena – Liverpool, United Kingdom

October 13 – First Direct Arena – Leeds, United Kingdom

October 14 – Bonus Arena – Hull, United Kingdom

October 16 – Sec Armadillo – Glasgow, United Kingdom

October 17 – Resorts World Arena – Birmingham, United Kingdom

October 18 – Bournemouth International Centre – Windsor Hall – Bournemouth, United Kingdom

October 21 – Royal Concert Hall – Nottingham, United Kingdom

October 22 – Brighton Centre – Brighton, United Kingdom

October 23 – Motorpoint Arena – Cardiff, United Kingdom

October 24 – Hammersmith Apollo – London, United Kingdom