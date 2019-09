La princesa Amaia explica cómo se debate entre el caballero bueno y el malo en ‘Quiero que vengas’

‘Quiero que vengas’ es exactamente el hit popero que deseábamos de Amaia: ajeno a las modas, pero no por ello menos grande, contagioso e inmenso. Si fuera una canción de La Buena Vida, sería ‘hh:mm:ss’, la canción más comercial que editaron después de varias etapas inmersos en el lado más indie del Donosti Sound (primeros dos discos) o en otro más clásico (‘Soidemersol’, ‘Hallelujah’) y esquivo (‘Panorama’). Su estribillo “quiero que vengas o voy yo” es grandioso y el cambio de acordes del puente, tan intenso como adecuado para su contenido: “Por las noches en el sitio de siempre / hablo solo con los que se parecen a ti”.

El vídeo grabado en Olite que se ha estrenado ad hoc es estupendo también, pues como nos cuenta Amaia, no es literal ni obvio, pero se ajusta a la canción. Esto nos ha indicado durante una entrevista que publicaremos al completo la semana que viene hablando de todo el álbum ‘Pero no pasa nada‘: “El vídeo es un poco de broma. Tiene bastantes puntos de humor. Va de una princesa que tiene a su caballero, es todo superfloral, superbonito, y dices “¿qué está pasando, qué es esto?”. Hasta que de repente aparece un caballero oscuro que también le atrae. Se enfrentan ellos y el caballero bueno como no le vence, no sabe hacer muchas cosas, no es muy fuerte… El final es que ella medio engaña al malo para que no mate al otro. Le seduce… hasta que al final le acaba matando”. Sobre su relación con la letra, indica: “No es algo muy literal y me encanta que no fuera literal porque encaja muy bien, no es muy obvio”. Pero tampoco lo contrario: justo cuando aparece el caballero oscuro suena la frase “un día oscuro comienza pero voy a vencerlo”.

Amaia nos indica también que ‘Quiero que vengas’ y ‘Quedará en nuestra mente’ son sus dos canciones favoritas del disco. “‘Quedará en nuestra mente’ salió del tirón y ‘Quiero que vengas’ costó un poco más (…) En cuanto a estructura son superpop, muy sencillas”. Sobre su composición, concretamente indica: “Estaba con Santi de Él Mató, y esta es de las que se parecen al sonido de Él Mató porque al final Santi es el productor, y esta es en la que más se nota la influencia del grupo. La empezamos en Barcelona, yo la tocaba con el piano y no sé por qué, inconscientemente, siempre tocaba el estribillo como más fuerte. A la hora de producirla, era eso lo que pedía”. Amaia está a punto de salir de gira y las entradas de su gira se ya están a la venta.



