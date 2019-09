Gabriela Richardson / Dölma

Gabriela Richardson se daba a conocer en 2015 con ‘Hundred Miles’ de Yall, una canción compuesta para un anuncio de Desigual que lograba un extraño éxito en España y Francia pese a su descarada inspiración en ‘Lean On’. ‘Dölma’, el EP de debut de esta joven cantante de Barcelona “de raíces afroamericanas y españolas”, tiene poco que ver con ese tema y con el que ha terminado siendo su single en solitario más popular, el bailable ‘Crime’, producido por Alizzz.

En realidad, Richardson apuesta en ‘Dölma’ por un sonido de R&B que casa perfectamente con su agradable y expresiva voz, un sonido experimental y melancólico que podemos asociar a la era Spotify / Soundcloud y por el que no dejan de asomar varios posibles referentes. Richardson, que también es modelo (la imagen de la portada es de Carlota Guerrero, que ha trabajado con Solange), menciona entre sus influencias tanto a Frank Ocean como a Nirvana, tanto a Mazzy Star como a Camarón de la Isla, e incluso ha versionado a Lana Del Rey en directo, pero aunque vocalmente sí puede haber una conexión entre ella y Hope Sandoval, musicalmente su sonido es mucho más contemporáneo. Los ecos de R&B atmosférico y dancehall de ‘En verano‘ pueden recordar a AlunaGeorge, Sabrina Claudio o Nao, pero su letra en “spanglish” remite a Empress Of. Y aunque el ritmo de ‘Soft Beat’ es propio del R&B y el funk clásicos, por el tema asoma una guitarra que es puro “bedroom-pop”. No es nada obvia, por tanto, la contribución de Ekhi Lopetegi de Delorean en 5 de las 6 pistas de ‘Dölma’ como co-autor, cuando por ejemplo la producción de InnerCut en ‘Llegas tarde’, con sus ricas percusiones tropicales, no puede llevar más su firma.

Las canciones de ‘Dölma’, aún siendo modestas, están bien y cumplen su objetivo de enfilar la carrera de Richardson en una dirección sonora concreta, sin olvidar la variedad que suma al conjunto ‘Hurricane’, en el que otro de esos estribillos vespertinos y cantados en falsete de Richardson cabalga un ritmo más próximo al synth-pop y a lo que podría denominarse “night drive music”. En ‘Intro’, Richardson explica que el título de ‘Dölma’ alude a su nombre espiritual, que un monje budista le dio de pequeña, y que significa “madre de la liberación”, y aunque en su EP de debut Richardson parece aún algo esclava de sus influencias o del sonido de las playlists de R&B alternativo de Spotify, sus 13 minutos de duración al menos suenan cuidados, trabajados y sobre todo sinceros, que ya es mucho más de lo que podía decirse de ‘Hundred Miles’…

Calificación: 5,9/10

Lo mejor: ‘En verano’, ‘Llegas tarde’

Te gustará si te gusta: AlunaGeorge, Empress Of, Nao, Sabrina Claudio… o el último Sen Senra

Escúchalo: Spotify