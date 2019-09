Sesión de Control: Fuerza nueva, Novedades Carminha, Rels B, Caliza, Svper, Fino Oyonarte, Texxcoco, Río Arga…

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Podéis encontrarla al final del artículo. [Foto exterior: Texxcoco; foto interior: portada de ‘El novio de la muerte’ de Fuerza nueva, por Javier Aramburu.]

Ya metidos de lleno en el ajo discográfico del otoño, en los últimos días han llegado a nosotros los nuevos álbumes de Cineplexx –que además de su dueto con La Bien Querida, incluye otros con Soleá Morente y Linda Mirada–, The Levitants –debut oficial de los vallisoletanos en Subterfuge, con su rock de ascendente post-punk–, MC Buzzz –antes MC Buseta, conocido como miembro de el combo infantil de trap Los Sugus, lanza su primera mixtape, ‘Baile de rua’–, Tiger and Milk –el grupo madrileño, compañero de generación de Hazte Lapón o Rusos Blancos, lanza un tercer disco de cuidado y pegadizo indie pop– y Río Arga –otra colección de canciones en la mejor tradición del indie británico, adaptada a la particular idiosincrasia de la escena pamplonesa–.

También encontramos en la playlist los últimos avances previos a los próximos discos de Fuerza nueva –esta vez Los Planetas y Niño de Elche se han atrevido a darle un revolcón al himno de la Legión, como anticipo al Día de la Hispanidad, que es cuando sale su álbum con portadón–, Texxcoco –los grunge-rockeros canarios, con Adriana Moscoso al frente, publican el 8 de noviembre ‘Side Effects of Proximity: Part I’–, los gallegos Bifannah –‘Danças líquidas’, avanzado semanas atrás, llega al fin el 4 de octubre–, Cor Blanc –a punto de lanzar un EP–, el interesante trío K!ngdom –siendo simplistas, una suerte de Chvrches patrios, que lanzarán su debut a inicios de 2020– y Nunatak, que adelantan su cuarto largo ‘Nunatak y las flores salvajes’ –se publica el 25 de octubre– con un cuidado corte soul-rock como ‘Todas las campanas’. Y si no prepara disco, Cabiria debería ir pensando en ello tras la increíble ‘Fantasma’ que ha presentado estos días. Ojo a su vídeo oficial, que es su presentación en el loco programa de variedades emitido en La 8, ‘Toni Rovira y tú’.

Pero estas semanas han destacado, sobre todo, por la cantidad de singles interesantes –con su cara A y su cara B– que hemos recibido. Entre ellos los de Fino Oyonarte, con dos temas no incluidos en su fantástico disco debut ‘Sueños y tormentas’, grabados esta vez con banda completa (en la que se cuenta su pareja y compañera de fatigas en Clovis, Cristina Plaza). También un single de Caliza en el encantador sello Discos Garibaldi, con una desopilante versión de ‘Making Plans for Nigel’ de XTC y un nuevo tema propio que cabría en una BSO de Tim Burton. Los presentará en directo en el X aniversario del festival Autoplacer, que el 19 de octubre reúne en el CA2M de Móstoles a, entre otros, Lorena Álvarez, Sierra… y ¡Juanita y Los Feos!, que se reúnen sólo para esta ocasión.

Destaca igualmente el regreso de Svper: tras dejarnos con un palmo de narices en 2017 después de lanzar ‘Azul profundo’, el dúo formado por Sergio Pérez y Luciana Della Villa están de vuelta. Y no lo hacen solos: ‘1981’ es un trabajo conjunto con otro dúo chico/chica fascinado por sonidos electrónicos de otra época, los italianos Bitter Moon. El productor de Francisco Nixon y Ricardo Vicente, Nahúm García, da continuidad a su carrera musical con ‘Cuatro noches en el lago’, un tiro synthpop facturado junto a algo/alguien llamado Fenomenal. Y los valencianos Johnny B. Zero siguen mostrando su inventiva dentro del panorama rock con las dos nuevas canciones recogidas en ‘They Have It, That’s Why We Don’t Have It’. Completan nuestra selección de esta quincena temas muy candentes del panorama urban/hip hop que han lanzado Rels B, Cruz Cafuné, Juancho Marqués & Recycled J, Laskaar, los colombianos Mitú y Eva Ruiz, además del sabrosón tema que Novedades Carminha han prestado a la versión teatral de la novela –y también serie televisiva de éxito internacional– ‘Fariña‘.