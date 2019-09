Escucha lo nuevo de La Bien Querida, Noel Gallagher, Lagartija Nick, Christina Aguilera, Delafé, Coque Malla…

Nuevo viernes intenso, este último del mes de septiembre, para nuestra playlist Ready for the Weekend. Para nosotros, el lanzamiento de ‘Brujería‘, nuevo (y recomendado) trabajo de La Bien Querida, es el lanzamiento más importante de la semana… pero no el único. Pese a demorarse el ‘Jesus Is King’ de Kanye West, hoy se publican álbumes de Delafé, Lagartija Nick –que, como curiosidad, puede escucharse en streaming en una única pista–, Temples, The New Pornographers, Mourn, Tegan and Sara, Girl Band, el rapero DaBaby, Moon Duo –no confundir con Moon Vision, dúo catalán que también public hoy su debut largo– y David Hasselhoff, que lanza un (muy) sorprendente disco de versiones, ‘Open Your Eyes’. Además, Noel Gallagher’s High Flying Birds lanza su segundo EP de electrorock de la temporada y Marcelo Criminal lanza su primer disco para Sonido Muchacho. John Newman y Astrid S publican también trabajos de media duración.

En cuanto a singles, si bien la semana había sido discretita –apenas han destacado los nuevos temas de Manel, DJ Shadow, Mónica Naranjo, Don Patricio y Javier Corcobado, que estrenábamos en exclusiva–, hoy contamos con nuevas canciones de Maluma & J Balvin, French Montana feat. Cardi B & Post Malone, Diplo & Jonas Brothers, Nicki Minaj (que no se va, se queda, como Cristina Cifuentes), Maria Rodés, Broken Bells, Coque Malla, Mariana Montenegro (ex-Dënver), Foals, Meghan Trainor, Flume, Ariel Pink, White Lies, Ben Watt (el ex-EBTG anuncia nuevo disco), The Japanese House, Vincent Delerm, Vanessa Paradis, Boys Noize feat. Francis and the Lights, Gianluca feat. Javiera Mena, Madee (el grupo post-emo-rock de The New Raemon se reúne, 12 años después), Alizzz & MC Buzzz (venga zetas), Buscabulla, Galantis, H.E.R., Ïzia feat. Dominique A, Ortiga, Sticky M.A., Tei Shi (con Blood Orange), ELYELLA ft. The Prussians, Natalia Lafourcade (aportando versos sexuales en español a un tema de la canadiense Anjulie), los murcianos GLAS, Jimmy Eat World, Robin Thicke y muchos más.

Hoy también se publican dos de esas cajas mastodónticas: una, de The Beatles, que celebran el 50 aniversario de ‘Abbey Road’ con una edición Superdeluxe con tomas inéditas de estudio, demos, etcétera; y dos, una caja sumaria con todas las grabaciones de Los Nikis, incluido su EP de este año para Sonido Muchacho. Además, completamos la playlist con el avance de un disco póstumo de Harry Nilsson, la canción inédita que Christina Aguilera presta a la BSO de la versión animada de ‘La familia Addams’, la que canta Sam Smith con Renée Zellweger en ‘Judy’, el avance de un EP conjunto de Cate Le Bon & Bradford Cox (Deerhunter) y una curiosa versión de ‘Glory Box’ a cargo de The Mynabirds.