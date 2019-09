J Balvin y Maluma lanzan ‘Qué pena’, porque “lo bueno tarda”

J Balvin y Maluma han lanzado su anunciado single conjunto, ‘Qué pena’. Ambos ya habían colaborado en el pasado, pero nunca habían compartido tema como artistas principales. Y son conscientes de que su colaboración era esperada, pues al final de ‘Qué pena’ J Balvin anuncia “finalmente, había que hacerlo” y Maluma responde: “lo bueno tarda”.

Y ‘Qué pena’ es otro single efectivo de J Balvin y Maluma, en este caso con la afinada producción que esperas sobre todo del autor de ‘Vibras‘, no carente de matices. Tras ella se encuentra el productor Alejandro Ramírez, más conocido como Sky Rompiendo y colaborador habitual de Balvin. Además de Ramírez, el compositor texano Edgar Barrera (’11PM’ de Maluma, ‘El anillo’ de J Lo) y el “beatmaker” DeeMad (‘Que calor‘) también aparecen en los créditos de composición y producción de ‘Qué pena’.

Similar por sonido a ‘Contra la pared’ de J Balvin y Sean Paul, ‘Qué pena’ es puro tonteo. El estribillo rima “qué pena” con “tu nombre no, pero tu cara me suena” antes de proceder a mover ficha abogando por el acercamiento mutuo y con la aprobación de la amiga de la sujeta en cuestión: “salgamos ya de este dilema / que yo no lo recuerde no te quita lo buena”. El vídeo está dirigido por Colin Tilley, y ahí se acaban las cosas interesantes que decir sobre él.