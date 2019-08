Maluma estrena vídeo veraniego con Ricky Martin y anuncia ‘Qué pena’ con J Balvin

Animados por el gran éxito de ‘Vente pa cá’, este año Maluma y Ricky Martin han vuelto a colaborar en otra canción que ha sido incluida en el último disco del primero, ‘No se me quita’. El tema recibe ahora un videoclip playero, quién sabe si con intención de terminar por convertirla tardíamente en una de las canciones del verano.

Una playa presidida por un castillo de arena, palmeras y cometas de colores, motos, un grupo femenino de socorristas… Esto son los ingredientes que componen el vídeo de ‘No se me quita’, en el que vemos a los guaperas de Maluma y Ricky Martin cantando bajo la luz del sol o inmersos en el interior de una pecera, en solitario, juntos o acompañados de sus bailarinas. Un vídeo sin mucha historia para una canción francamente básica, a menos que el momento “me desmayo para robarte un beso” de Maluma cuente como giro de guion de algún tipo.

No, ‘No se me quita’ no tiene el gancho de ’11PM’ ni mucho menos de ‘Vente pa’ cá’ y de hecho Maluma ya trabaja en un nuevo single junto a su colega colombiano, J Balvin. El autor de ‘Felices los 4’ ha revelado que su nuevo tema con el autor de ‘Vibras‘ se llama ‘Qué pena’, aunque sin desvelar fecha de lanzamiento. Ambos ya habían colaborado en el remix de ‘X’ de Nicky Jam y el propio Balvin y muchos años antes, en 2012, en ‘Con Flow Mtalo’ junto a Reykon, cuando ninguno de ellos era ni la mitad de conocido de lo que es ahora.