La Canción del Día: ‘Big Blue’ de Vampire Weekend funciona como himno para la huelga mundial por el clima

Pasan los meses y no se nos olvida que Vampire Weekend han publicado el que es, a buen seguro ya, uno de los mejores álbumes de 2019, ‘Father of the Bride‘. De hecho, lo tenemos más que presente, teniendo en cuenta que, tras haber actuado en el pasado Mad Cool, vuelven a España para presentar este álbum doble en salas de Barcelona y Madrid: será el 24 de noviembre (en la sala Razzmatazz, entradas aún disponibles aquí) y, al días siguiente, en La Riviera (entradas ya agotadas).

Una de esas nuevas canciones que mejor sabor de boca nos dejó y que más nos ha asaltado a la mente estos días es ‘Big Blue’. Y es que, esta pequeña pero extraordinariamente emotiva pieza parece tener mucho que ver con la conciencia de la gravedad del cambio climático. Viendo los poderosos discursos de la joven Greta Thunberg en la ONU y las manifestaciones que se han celebrado los dos últimos viernes en todo el mundo bajo el nombre de Global Climate Strike (Huelga Global por el Clima), resonaban en nuestra cabeza esos versos entonados por Ezra Koenig que, a todas luces, se refieren a los océanos como espacios de sanación espiritual: “Gran Azul, por una vez en mi vida, me sentí cerca de ti / Estaba sobrepasado por la emoción / Cuando estaba herido y necesitaba afecto / Cuando estaba cansado y no podía volver a casa / Tú ofreciste protección / Pero, ¿estoy aprendiendo la lección? / ¿O vuelvo a estar solo?”

Esta preciosa miniatura de menos de dos minutos, que cuenta con co-producción del beatmaker DJ Dahi (21 Savage, Childish Gambino), tiene algo de homenaje a George Harrison, en sus preciosas guitarras. Pero también, sin dejar de ser reconocible en los cánones de Vampire Weekend (esos tecladillos que acompañan la voz de Ezra al inicio), abre la puerta a la espiritualidad, con esos coros humanoides, extraordinariamente sintéticos, muy de los 90. Y ahí es donde está la conexión estética que establecía Koenig en Pitchfork entre ‘Big Blue’ y un viejo videojuego de Sega, ‘Ecco The Dolphin’, que básicamente consiste en explorar los océanos desde el punto de vista del mamífero y que, dice, le dio “escalofríos”. Aunque suene prosaico, detrás hay, efectivamente, esa llamada de atención sobre el cambio climático: “Lo divertido es que surgió de la nostalgia. Cuando pienso en los 90, fue una de las décadas de mayor conciencia ambiental. (…) Pero el ecologismo no es el tipo de cosa que parece pasado de moda, y dije “Hey, ¿qué significa eso?” Me gusta esa estética del ecologismo de los 90, pero es también interesante trasladarlo a 2019 cuando, por suerte, hay gente muy inteligente pensando en estas cosas. (‘Big Blue’) es sobre cómo el pasado nunca se va del todo y nunca es del todo irrelevante. Ya sabes, “el tiempo es un círculo plano”, toda esa mierda”. Por si la imagen de la Tierra que ocupa la portada del álbum no fuera suficiente pista.