Frank Ocean habla sobre su nuevo álbum, que estará inspirado en el “tecno, el house y la música electrónica francesa”

Frank Ocean ha vuelto a dar una de esas raras entrevista que suele conceder a muy pocos medios para hablar de la nueva música en la que se encuentra trabajando. El artista da una ligera pista sobre cómo sonará el sucesor de ‘blonde‘ y parece que contendrá influencias de la música de baile. En concreto habla de las “escenas de Detroit y Chicago” y de géneros como el “tecno, el house o la música electrónica francesa” además de otras “ramas de la vida nocturna”. Ocean llegó a colaborar con Calvin Harris y Migos en la funky ‘Slide’, una de las mejores canciones de 2017, pero sus discos propios han solido ser más introspectivos.

En otra parte de la entrevista, Ocean habla de la presión que existe actualmente en los artistas para que su música sea “vulnerable” y “sincera”, algo que él no apoya. “Estas expectativas son difíciles de llevar, sobre todo cuando no son realmente decisión propia”, explica. “Es decir, para que yo satisfaga estas expectativas, he de entregar completamente mi corazón o hablar sobre mis experiencias de una manera muy sincera y vulnerable. A mí me interesan más las mentiras. Prefiero una película fantástica de ciencia ficción antes que eso”. En este sentido, Ocean detalla: “Durante mucho tiempo creí que en la vulnerabilidad hay fuerza, pero ya no lo creo. “Fuerza” y “vulnerabilidad” parecen palabras opuestas, y combinarlas parece sabio, pero no sé si lo es realmente”.

El autor de ‘Nights’ asegura también que seguirá siendo independiente y dice que se encuentra “jugueteando con el formato”. Aunque no entra en detalles, parece elogiar la “elasticidad” del streaming frente a las limitaciones del vinilo y el CD.