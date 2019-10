La Canción del Día: Laskaar vende flores y buen rollo en vídeo y melodía de ‘A ti’

El cantante suizo-granadino Laskaar se daba a conocer en 2016 con el EP ‘Never Met You’, despuntando después con su tema en castellano ‘Traición’, que como ‘DNA’ o la propia ‘Never Met You’, se acerca a las 200.000 plays en Spotify. Su nuevo single ‘A ti’, también en castellano, pasaba recientemente por nuestra playlist Sesión de Control, dedicada a la música nacional o hispanoamericana, y hoy estrenamos su videoclip.

Sobre un minimalista fondo house y unos autocoros clásicos del R&B y el soul clásico, el tema vende tanto “feel good” como flores aparecen en su videoclip. La letra empieza por lo autoafirmativo, con frases como “Pase lo que pase, digan lo que digan / si me echan abajo / yo sigo pa’rriba / tirando adelante” o “No me digas lo que hacer ni me digas quién soy / no me digas na’ / porque sé dónde voy”. Luego, se convierte en una declaración de amor con una simpática referencia a Ariana Grande y su ‘thank u, next’. “Todo lo que tengo, todo lo que siento / toda esa luz que yo llevo por dentro / Te lo doy a ti” y “Mi coche, mi Gucci, mi Prada / sin ti no me sirve de nada”, confiesa Laskaar.

El vídeo ha sido rodado en Brooklyn por el director mexicano Alexis Gómez, quien ha trabajado previamente con TR/ST, Bad Gyal, ClubZ, Gabriela Richardson o Sticky M.A. El protagonista es un vendedor de flores. La idea del clip es de Laskaar, como indica el propio director: “Hacía ya algunos meses que Laskaar y yo estábamos pensando en crear una pieza y estoy muy contento de que pudiéramos crearla en Brooklyn. La primera vez que escuché el sencillo me transmitió un sentimiento de repetición, y después surgió la idea de retratar lo cotidiano en un día de Laskaar. Trabajando en la preproducción decidimos combinar un día de Laskaar con la vida de un personaje de la calle. Es ahí cuando encontramos a Tadashi, el actor japonés que aparece en el video. Estoy muy feliz porque todo el rodaje fluyó de forma muy fácil. Además, estoy muy contento, porque siento que se puede ver el alma del personaje en esta pieza”.



