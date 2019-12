Dua Lipa ha hablado con Rosalía sobre una colaboración y no descarta que esté en sus respectivos nuevos discos

Dua Lipa daba ayer una esperada noticia. O, mejor dicho, dos a la vez: primero, confirmaba que su segundo álbum de estudio llevará el título de ‘Future Nostalgia; y segundo, anunciaba una gira europea de presentación del disco, que además comenzará en España el próximo mes de abril. Quizá por eso Los40 han aprovechado para hacer pública una entrevista que mantuvo con la artista británica en exclusiva coincidiendo con su presencia en Los40 Music Awards 2019, celebrados días atrás.

En su conversación, Lipa confesó que el sonido de ‘Future Nostalgia’, como bien muestra su estupendo primer single ‘Don’t Start Now‘, ha sido una consecuencia directa de dos singles ajenos a los que puso voz el pasado año: ‘One Kiss‘, con Calvin Harris, y ‘Electricity‘, de Silk City, tándem creativo formado por Mark Ronson y Diplo. Y, definitivamente, su interés por la música disco y house es propio, puesto que, explica, en casa de sus padres lo que se escuchaba era sobre todo “rock británico”.

Aunque quizá lo más jugoso de la charla con la periodista Mónica Ordóñez es cuando esta le pregunta por su relación con Rosalía. Dua asegura que ella le encanta –lo cual ya sabíamos– y que son amigas –de hecho, así lo pareció cuando se las vio juntas en la última Semana de la Moda de París–. Pero además revela que han hablado de trabajar juntas en una colaboración musical. A la pregunta de Ordóñez sobre si sería para el próximo disco de Rosalía, puesto que quizá ya no podría ser para el suyo propio, responde muy seria “todavía no lo sabemos”. Al menos no descarta. Puedes verlo hacia el minuto 2 de este vídeo.