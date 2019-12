Bombay Bicycle Club ofrecerán en SanSan su único concierto en España de 2020

Bombay Bicycle Club han sorprendido este año con el lanzamiento de ‘Eat, Sleep, Wake (Nothing but You)’, su primer single en muchos años y un tema realmente adictivo, en el que ahondábamos hace unos meses. Era el primer avance de su próximo trabajo, ‘Everything Else Has Gone Wrong’, del que acaba de editarse el tema titular.

Los autores de ‘Always Like This’ protagonizan hoy la gran confirmación en el cartel de SanSan Festival, que se celebra los días 9, 10 y 11 de abril en Benicàssim. En palabras del festival, este será el único escenario español por el que pasarán los británicos en 2020 para presentar su nuevo trabajo, el primero desde que en 2014 publicaran ‘So Long, See You Tomorrow‘.

Entre el resto de confirmaciones de SanSan se encuentran los holandeses Chef’s Special y más nombres del panorama nacional, en concreto, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Gimnástica, Arco, Tórtel, Chucho, Uniforms y Molina Molina. Todos ellos se suman a los ya confirmados Leiva, Sidecars, Dorian, Zahara, Novedades Carminha, Mucho, Nerabe, Badlands, Blanco Palamera, Miss Caffeina, La Casa Azul, Carolina Durante, La Bien Querida, Delaporte, Las Chillers, The Crap Apples, Los Punsetes, Varry Brava, Locoplaya, Cala Vento, Mujeres, Rusos Blancos, Glitch Gyal, Xoel López, Rayden, Mr.Kilombo, Zea Mays, Lígula y Betacam.