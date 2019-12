‘Vete’ de Bad Bunny tampoco puede con ‘Alocao’ de Omar Montes y Bad Gyal en España

‘Alocao’ de Omar Montes y Bad Gyal sigue instalado en el top 1 de singles en España. 5 semanas lleva ya en esta posición y ni siquiera el último single de Bad Bunny en solitario ha podido con él. ‘Vete’ es una de las novedades de la semana en la lista de singles y, eso sí, entra directamente en el top 2, en el que es la única entrada en todo el top 40 de los últimos 7 días. ¿Conseguirá Benito lo que ni ‘Ritmo’ de Black Eyed Peas con J Balvin ni ‘Tusa’ de Karol G con Nicki Minaj han conseguido pese a haberse quedado muy cerca, arrebatar el número 1 a ‘Alocao’?

Unos puestos por debajo, en el top 45, entra el enésimo remix de reggaetón de la temporada, el de ‘Bellaquita’ de Dalex y Lenny Tavárez con Anitta, Natti Natasha y Farruko. Entre las curiosidades de la canción, que ya había logrado sumar casi 60 millones de reproducciones en Spotify en su versión original, esta incorpora parte de la melodía de ‘Downtown’ de Anitta.

En un discreto puesto 58 entra ‘La mentira’, el nuevo single de Dani Martín que él llama “cumbia balcánica apocalíptica” y que incluye referencias a Shakira o a Joaquín Sabina. ¿No está calando del todo el cambio de sonido? Y desde el número 67 -está claro que esta semana no hay demasiadas entradas importantes en lista- saluda la reciente colaboración de C. Tangana con Duki, Neo Pistea y Polimá Westcoast, la trapera ‘5 Stars’. Firman la última entrada ‘Ella no quiere Rosé’ de RVFV (del que ya os hablamos debido a su single con sample de la mencionada Shakira) junto a Bandaga.