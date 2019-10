Beret, Rels B, Amaia, Recycled J… y el ¿sample? de Shakira de RVFV en la lista de singles española

Rosalía y Ozuna siguen una semana más en el número 1 de la lista de singles española con ‘Yo x Ti, Tu x Mi’, seguidos por ‘China’ de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin y Ozuna en el 2 y por ‘Adicto’ de Tainy, Anuel AA y Ozuna en el 2. La única entrada dentro del top 10 es la balada ‘Me vas a ver’ del joven sevillano Beret (foto), que debuta en el número 8. Beret es conocido por éxitos como ‘Vuelve’, ‘Lo siento’ u ‘Ojalá’.

La mejor entrada para el single de reggaetón de rigor de la semana es para ‘Quizás’, el nuevo single de Rich Music LTD con Dalex, Sech, Justin Quiles, Wisin y Zion. El mismo Dalex aparece en la última entrada de la tabla, en el 97, con ‘Bellaquita’ junto a Lenny Tavárez. Y el mismo Zion repite en el número 55 con ‘B11’ junto a Rvssian, Darell, Lennox y Myke Towers. Y para rizar más el rizo, este último firma la subida más fuerte de la semana en la lista de singles española con ‘Piensan’, que asciende del 43 al 25.

También entra gente sola en la lista. Rels B lo hace en el número 37 con ‘La latina’, Amaia con ‘Quiero que vengas’ en el 87 (la navarra es además número 1 simultáneo de ventas y streaming en las listas de álbumes) y el joven rapero de Almería RVFV en el 96 con ‘Prendío’, que parece samplear un ‘Addicted to You’ de Shakira y contiene la rima “de cacería en la zona / no me junto con mariconas”. Por último, otra colaboración, la de Recycled J con Juancho Marqués e Innercut en ‘Ibiza’, debuta más arriba, en el top 75.