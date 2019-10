Amaia, número 1 simultáneo de ventas y streaming en España con ‘Pero no pasa nada’

Amaia es número 1 simultáneo de ventas y streaming en España con su debut, ‘Pero no pasa nada‘. Un dato excelente para un disco que no ha producido realmente ningún single de éxito, pero que era de esperar debido el perfil de su autora. ¿Se confirma que Amaia será para siempre una artista de álbumes más que de hits sueltos? Habrá que seguir de cerca su carrera para averiguarlo. Mientras, ‘Quiero que vengas‘ debuta en la lista de singles -que analizaremos en breve- en el número 87. Es la única entrada del disco en esta tabla.

En la tabla de ventas, Amaia ha dejado sin número 1 nada menos que a Joaquín Sabina, cuyo ‘Sabina 70’ entra directo al 2. Le sigue en el 3 El Arrebato con ‘Abrazos’ y en el 4 Los Secretos con ‘Mi paraíso’. Y dentro del top 10, la lista nos deja además un par de entradas británicas, en primer lugar, ‘Why Me? Why Not.‘ de Liam Gallagher (que ha sido top 1 en Reino Unido) en el número 8 y, en segundo, ‘Cause and Effect‘ de Keane en el número 9. Más discreta es la entrada de Tove Lo entra en el 97 con ‘Sunshine Kitty‘ (62 en streaming). El resto de entradas en la tabla de ventas las firman Rizha con ‘Outside’ (18), Blink-182 con ‘NINE’ (25, top 33 en streaming), Michael Schenker con ‘Festreveleation’ (38) y Brittany Howard (cantante de Alabama Shakes) con su debut en solitario ‘Jaime’, en el 98.

Y en streaming, además de los mencionados, El Arrebato coloca su álbum en el número 48, Keane el suyo en el 50 y Liam el suyo en el 75. Además, Nativa, la nueva banda formada por varios miembros de La Raíz, es top 63 con su álbum homónimo y el joven rapero de Nueva York Lil Tecca entra en lista con su debut ‘We Love You Tecca’, en concreto en el 91.