Evanescence siempre fue un grupo a reivindicar: anunciada fecha en Madrid para 2020

Evanescence no ha solido ser un grupo especialmente reivindicado a pesar de que su debut de 2003, ‘Fallen’, vendió 17 millones de copias y su continuación, ‘The Open Door‘, unos 5 millones. Amy Lee y compañía perdieron muchísimos fans por el camino y su tercer álbum homónimo pasó totalmente desapercibido, pero el grupo nunca fue tan malo como los más snobs quisieron creer.

No lo han puesto fácil a sus seguidores Evanescence publicando solo 3 discos de estudio en 15 años de historia, pero nadie puede negar que ‘Bring Me to Life’ es un clásico absoluto, ‘My Immortal’ una balada preciosa que aún sigue poniendo los pelos como escarpias (y cuyo videoclip se rodó en Barcelona), y que tanto ‘Fallen’ como ‘The Open Door’ contenían una serie de singles incontestables, como ‘Going Under’, ‘Everybody’s Fool’, ‘Call Me When You’re Sober’ o ‘Lithium’, que aún a día de hoy la gente sigue escuchando, y a sus millonarias escuchas en Spotify me remito.

A espera de que llegue a la era del streaming el revival de ese rock “gótico” que triunfó masivamente a principios de los 2000 de mano de grupos como Evanescence, The Rasmus o Within Temptation, o del rock de masas en general (Linkin Park, Avril Lavigne), aunque parece, por algunos singles recientes, que ese revival se acerca, Evanescence publicaron en 2017 un disco sinfónico, acaban de lanzar una versión de ‘The Chain’ de Fleetwood Mac para un videojuego y siguen escribiendo su próximo disco, que quizá completen a tiempo de presentarlo en el concierto que acaban de anunciar en España. La cita, para el que podrán adquirirse entradas a partir de este viernes 6 de diciembre, será el 3 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid y será “única” en el país.