Elbow / Giants of All Sizes

Los británicos Elbow llegan a su octavo disco sin que se les mueva un pelo en la búsqueda del sonido sobrio perfecto, lo cual lo mismo puede incluir pequeños ornamentos de cuerda y viento que bases electrónicas. ‘Giants of All Sizes’, su nueva entrega, es un álbum marcado por los tiempos que a la banda le ha tocado vivir, pasando de lo concreto a lo general. O más bien al contrario. El disco comienza con un tema que habla del Brexit, ‘Dexter & Sinister’, “en estos días libres de fe, libres de esperanza y libres de caridad”; y se cierra con una canción en la que Guy Garvey habla de la muerte de su padre -también han fallecido dos amigos de la banda últimamente- y de criar a su hijo.

En ‘Giants of All Sizes’ caben igualmente el incendio de la Torre Grenfell y cómo ha afectado a las clases más desfavorecidas (‘White Noise White Heat‘), el suicidio de un hombre en un tren en el que Garvey estaba intentando escribir una letra (‘The Delayed 3:15’) y la posible disolución de la Unión Europea (‘Empires‘), sin por ello abandonar canciones más personales como ‘My Trouble’, claramente una canción de amor para la esposa del cantante (“simplemente esta mañana solo contigo / valdría una vida solo en la tierra”).

En el desarrollo de estas producciones, encontramos varios giros marca de la casa. ‘Dexter & Sinister’ parece la versión “arty” de ‘Fire’, el mayor hit de Kasabian, hasta que al final en la coda se introduce la bonita voz de Jesca Hoop; los últimos instantes de ‘Seven Veils’, en principio un medio tiempo de percusión cuasi navideña, consisten en unas pocas notas de piano; ‘The Delayed 3:15’ incorpora los arreglos más majestuosos en su minuto final; y ‘White Noise White Heat’, cuyas inquietas cuerdas se van tensando cada vez más y más, una discreta guitarra eléctrica que termina dejando la canción bien arriba, conformando uno de los temas más contagiosos del álbum.

De alguna manera se puede seguir entendiendo a Elbow como la versión culta de Coldplay. Los temas que tratan son muy parecidos (la desesperanza en el mundo, el amor, la paternidad), pero Elbow lo hacen sin aspavientos ni concesiones a la comercialidad. Para muestra un botón: Coldplay acaban de sacar una canción tiernísima que Chris Martin ha hecho para su hijo. ‘Daddy’ ha sido uno de los singles de presentación de ‘Everyday Life‘, exprimida como “buzz single” navideño. Elbow en cambio relegan la preciosa ‘Weightless’, la canción dedicada al hijo de Guy y a su padre, al último lugar del álbum, no ha sido un single, y es simplemente una joya oculta para que degusten sus fans pese a que esconde un considerable potencial.

Y es que hay ciertas letras un tanto impenetrables en el álbum, canciones que no se comprenden tanto si no te las explican. Pero ‘Weightless’ es cristalina: cuando Guy canta “te pareces a mí / así que los dos nos parecemos a él” es claro que se está refiriendo a su hijo y a su padre. Es digno de elogio que Elbow sigan a lo suyo, con producciones tan chulas como ‘Deronda Road’, una de esas canciones electrónicas que podría haber firmado Thom Yorke. Pero quizá se les esté yendo la mano en su cruzada por la dignidad sonora: el NME no ha reseñado este disco, que ha sido número 1 en Reino Unido, y eso no dice nada demasiado bueno sobre la deriva del NME, de la banda o de ambas. Abogo más por que haya fallado lo primero, pero también es cierto que si hubiera tantas novedades en ‘Giants of All Sizes’ como Elbow creen, esto no habría sucedido.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘White Noise White Heat’, ‘Dexter & Sinister’, ‘The Delayed 3:15’ ‘Weightless’

Te gustará si te gustan: alt-J, Thom Yorke, Coldplay

Escúchalo: Spotify