“Lo mejor de los dos mundos”: el bolso de Amaia en el estreno de ‘Legado en los huesos’

Esta noche se ha celebrado en Madrid el estreno de ‘Legado en los huesos’, la nueva película de Fernando González Molina con Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Elvira Mínguez o Imanol Arias entre el reparto. Amaia Romero es intérprete de la canción principal del filme, ‘Luz y sombra‘, compuesta nada menos que junto a La Estrella de David.

Si los responsables de ‘Legado en los huesos’ estaban preocupados porque la premiere de la película pasara desapercibida, Amaia se ha encargado -conscientemente o no- de que esto no vaya a ser así, al menos durante el día de hoy. Porque haciendo honor al título de su debut, ‘Pero no pasa nada‘, la cantante navarra ha acudido al estreno de la película con un “vestido de Gucci” (según algunos medios) y, como complemento, un bolso rosa de lentejuelas de Hannah Montana.

Obviamente la estampa de Amaia en la premiere ha sido suficiente para llenar Twitter de comentarios y memes al respecto de su interesante “look”, que no puede ser más ella de todas formas… como sabrá cualquier persona que haya asistido a alguno de sus conciertos, donde se han escuchado versiones tanto de La Buena Vida como de ‘High School Musical’. ¿”Lo mejor de los dos mundos”?

Vestido de Gucci y bolso de Hannah Montana. The best of both worlds https://t.co/Km6ZRPtq5o — Laura 🌸🎗 (@gueot) December 5, 2019

mi bratz cuando le ponía las botas de otra bratz y el bolso de hannah montana pa innovar el outfit pic.twitter.com/1aY5Otpcxt — gracias bella+ (@dobrevslance) December 4, 2019

Amaia ha conseguido todo lo que mi yo de pequeña quería en la vida: ganar OT e ir a una red carpet con un bolso de Hannah Montana — carla ✨ (@carlavife) December 5, 2019

Pensaba que Hannah Montana era TT porque metian la serie en Netflix o algo asi y es por el puto bolso de Amaia – — 𝔧𝔲𝔞𝔫𝔪𝔦 (@JuanmiMrtnz) December 5, 2019

Probablemente Amaia sea la única persona en el mundo capaz de combinar un vestido de Gucci con un bolso de Hannah Montana. Se stanea — Lux⚡ (@Luxgal7) December 4, 2019

que llevo en mi bolso de Hannah Montana versión amaia pic.twitter.com/kV7ll3HMG8 — celia (@vamosamentir) December 4, 2019