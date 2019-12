KAYTRANADA avanza con ‘10%’ junto a Kali Uchis el disco que publica este viernes

KAYTRANADA publicó en 2016 un aclamado debut llamado ‘99,9%‘ en el que daba rienda suelta a su vivaz, colorida y personal visión de la música disco, funk, R&B y otros estilos, con la ayuda de un estelar plantel de colaboradores que incluía a Craig David, Anderson .Paak, AlunaGeorge o Little Dragon. Gracias a singles como ‘GLOWED UP‘, una de las mejores canciones de aquel año, ‘YOU’RE THE ONE’ o ‘GOT IT GOOD’, el productor canadiense se recorría medio mundo tocando en festivales, conquistaba a la crítica y lograba cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming, mientras se ganaba una reputación como productor para multitud de estrellas.

El sucesor de ‘99,9%’ lleva tiempo gestándose, pero KAYTRANADA no puede esperar a lanzarlo y ha anunciado que ‘BUBBA’ sale este mismo viernes. El primer adelanto también lleva un porcentaje en su título, ‘10%’, y es una colaboración con Kali Uchis, que también acaba de lanzar single. Se trata de nuevo de una exquisita producción disco al estilo de KAYTRANADA, que no debería decepcionar a sus seguidores.

El tracklist de ‘BUBBA’ también está plagado de colaboraciones, y reúne en un mismo disco a Pharrell Williams, Tinashe, la misma Kali, Iman Omari o Estelle, entre otros.

01 DO IT

02 2 the Music [ft. Iman Omari]

03 Go DJ [ft. SiR]

04 Gray Area [ft. Mick Jenkins]

05 Puff Lah

06 10% [ft. Kali Uchis]

07 Need It [ft. Masego]

08 Taste [ft. VanJess]

09 Oh No [ft. Estelle]

10 What You Need [ft. Charlotte Day Wilson]

11 Vex Oh [ft. GoldLink, Eight9Fly and ARI PenSmith]

12 Scared to Death

13 Freefall [ft. Durand Bernard]

14 Culture [ft. Teedra Moses]

15 The Worst in Me [ft. Tinashe]

16 September 21

17 Midsection [ft. Pharrell Williams]