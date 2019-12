La Canción Del Día: ‘Adore You’ de Harry Styles captura la euforia de un nuevo amor con la ayuda de un pez… y de Rosalía

Harry Styles publica nuevo disco, ‘Fine Line’, este viernes 13 de diciembre. El británico había avanzado el álbum primero con el single ‘Lights Up‘ y después con ‘Watermelon Sugar‘, pero si por alguno está apostando, al menos en apariencia, es por el tercero. Y no es de extrañar, porque ‘Adore You’ es una estupenda canción, otra llamada así tras las publicadas en tiempos recientes por gente como Miley Cyrus o Jessie Ware.

Aunque Styles había mencionado entre las inspiraciones de ‘Fine Line’ a Joni Mitchell o T. Rex, los singles del álbum publicados hasta el momento dan cuenta de otros sonidos, también clásicos, a los que el músico se ha aproximado esta vez. En ‘Adore You’, un ritmo pop-rock típico de los años 80 convive con unos punteos de guitarra muy Chic y, en el estribillo, con unas armonías celestiales que pueden remitir a Fleetwood Mac, un grupo que tanto influyó incluso a One Direction. El resultado es una verdadera cucada de canción llena de amor por esa persona a la que “adorarías” aunque fuera la “única cosa que hicieras” en tu vida.

Con esta canción entre manos, Styles no ha querido hacer un vídeo que la gente olvidara al día siguiente como tantos salen cada año. Con la ayuda del director Dave Meyers, conocido por sus superproducciones para Ariana Grande o Maroon 5, el autor de ‘Sign of the Times’ se ha marcado una minipelícula, avanzada con su propio tráiler, sobre un chaval “peculiar” que nace en la isla ficticia de Eroda (“adore” al revés), donde todo el mundo es infeliz. Harry, que nace con una sonrisa deslumbrante, decide abandonar su sonrisa para ser aceptado en el pueblo, pero cuando se topa con un pez varado en una roca, su destino toma un giro radical. Una metáfora de cómo “crecemos” cuando nos nutrimos de amor, el vídeo está efectivamente narrado por Rosalía, y según Rolling Stone podría estar inspirado en la obra audiovisual de Harry Nilsson ‘The Point!’, que, editada a finales de 1970, narraba una historia parecida.