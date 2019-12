Muere a los 61 años Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Marie Fredriksson, cantante de Roxette, ha fallecido a los 61 años, confirman BBC y otros medios citando un comunicado publicado por la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg. Este informa que Fredriksson ha fallecido “tras una batalla de 17 años contra el cáncer”. A la cantante sueca le fue diagnosticado un tumor cerebral en 2002.

“Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”, informa la nota, confirmando que el deceso de la artista se producía en realidad el lunes. El compañero de banda de Friedriksson, Per Gessle, recuerda así a la artista: “El tiempo pasa tan rápido… No hace tanto tiempo que pasábamos los días y las noches en mi diminuto apartamento de Halmstad escuchando la música que amábamos, y compartiendo sueños imposibles. ¡Y vaya sueño nos tocó vivir juntos! Gracias, Marie, por todo. Fuiste una músico asombrosa, una profesional de la voz, una performer increíble. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Has sido una maravillosa amiga durante 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido disfrutar tanto de tu tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor. Todo mi amor para ti y para tu familia. Las cosas ya no volverán a ser como antes”.

Con la marcha de Marie Fredriksson se va nada más y nada menos que la carismática líder de una de las bandas de pop más exitosas de todos los tiempos. ‘Listen to Your Heart’, ‘It Must Have Been Love’ y ‘The Look’ son clásicos del pop de los 80 y 90 que a día de hoy cuentan con cientos de millones de streamings y el dúo, con todo el éxito que conseguía no solo en Suecia sino también en Estados Unidos, Reino Unido y otras partes del mundo, no ha dejado ser especialmente popular en España, donde sus canciones suenan constantemente en la radio. Tras el diagnóstico de Marie, el grupo volvió a los escenarios y publicó varios discos, pero la cantante se retiró de las tablas definitivamente en 2016 para cuidar de su salud. Ese año teníamos oportunidad de charlar con Gessle sobre el nuevo trabajo del grupo, ya el último; su carrera y también sobre Marie, que en ese momento se encontraba débil pero bien, en palabras del músico.