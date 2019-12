La Canción del Día: Cora Yako fascinan con el elegante soft pop de ‘Las noches de ayer’

El pop nacional vive, en buena parte gracias al chute de frescura que ha impuesto el rap/trap alternativo años atrás, un momento de efervescencia. Por todas partes surgen grupos nuevos con ideas quizá no tan nuevas pero sí atractivas por su falta de prejuicios. Uno de esos es Cora Yako, cuarteto afincado en Madrid formado por dos mallorquines –Luis (guitarra y voz) y Carlos (guitarra y teclados)– y dos madrileños: Pablo (batería) y Dani (bajo). Toman su nombre de uno de los personajes de la obra teatral de Alejandro Casona ‘Prohibido suicidarse en primavera’.

Fans declarados de The Strokes, también reconocen otras influencias como The Libertines, Twin Peaks, Gus Dapperton, Tame Impala, Mild High Club, Ratatat, Bass Drum of Death o Neon Indian. Tras autoeditar un par de temas en inglés a principios de año, que efectivamente remitían al grupo liderado por Julian Casablancas, hace unas semanas se presentaban como parte de la escudería Intromúsica (Dorian, Fernando Alfaro, Rusos Blancos, etc.) con ‘Drama‘, que no era sino una adaptación al castellano de ‘Overdrive’, un tema en inglés publicado en primavera.

Cora Yako publicarán en las próximas semanas su primer EP, titulado ‘El jardín’, en el que además de ‘Drama’ –que ha funcionado razonablemente bien en Spotify, tratándose de un grupo aún poco conocido– se incluye ‘Las noches de ayer’. Antes de que en unas horas llegue a plataformas de streaming, en JENESAISPOP estrenamos el vídeo oficial de esta magnífica canción que viene a consolidar al cuarteto como uno de los proyectos jóvenes más excitantes del panorama español.

Y es que, en este caso, suavizan las guitarras, sumamente elegantes, y dan protagonismo a unos sintetizadores que les emparentan con el nuevo soft pop de los mentados Mild High Club, Men I Trust o incluso a los cercanos Cupido. Solo que, en lugar del carisma autotuneado de Pimp Flaco, la voz de Luis, fascinante en su dulzura, ejerce de gancho con ese estribillo rápidamente recordable. Un estribillo que, como el resto de la letra, alude a “personas que tratan de evitar el paso del tiempo a toda costa, y dedican toda su energía vital a ello sin pensar en que hay otras cosas más importantes”.

En el video dirigido por Kirkpatrick Buffet (Colectivo Da Silva), Cora Yako ayuda a una de esas personas –interpretada por una Patricia Munt con un sorprendente parecido con Debbie Harry– a conseguir ese “ridículo propósito”. “Botox, pilates, yoga y Corporación Dermoestética. Todo vale”.



