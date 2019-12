‘+’ de Aitana con Cali y El Dandee no tiene nada de reggaeton y sí mucho de balada rock “over the top”

Como había anunciado en sus redes sociales, Aitana ha publicado hoy un nuevo single ajeno a su álbum debut ‘Spoiler‘. Se trata de ‘+’, una colaboración con el dúo colombiano Cali y El Dandee, famoso por singles y colaboraciones del ámbito del pop reggatonero/rapero sentimental, como ‘Yo te esperaré’, ‘La estrategia’, ‘Por fin te encontré’ –con Juan Magán y Sebastián Yatra– o ‘Loca’ –con Maite Perroni–. Pero, curiosamente, la canción con Aitana no tiene –a pesar de no menospreciar el género– nada de reggaeton y sí mucho de balada rock “over the top”.

Como si quisiera facturar su propio ‘Love The Way You Lie’, la composición de los propios hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo con la barcelonesa ofrece, partiendo de una tesitura acústica, una lectura totalmente adolescente y blandita del rock emo con versos de rap. Y es que su melodía –eficaz, de eso no hay duda– va cobrando fuerza en un crescendo que hacia su minuto tres es impulsada por guitarrazos y redobles de batería muy pirotécnicos.

Con la canción se ha estrenado un vídeo tan dramático como exige la historia que cuenta la letra –un primer amor que se rompe inevitablemente por la distancia; “por tu culpa febrero me duele de más” es una de sus frases estrellas–. Hay tanto drama, con tormenta y lluvia incluida, que todo se vuelve casi cómico: la serenata emo bajo la lluvia de unos blink-182 wannabe; la irrupción de Cali y El Dandee just because, el padre –¡increíblemente parecido a Russell Mae de Sparks!— tratando de echarles del jardín, el terror de la mamá (¿por?), Aitana intentando desesperadamente soltar alguna lágrima, la policía llevándose al muchacho esposado… Fascinante.