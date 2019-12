Lana Del Rey anuncia nuevo disco de “spoken word”

Lana Del Rey ha anunciado un nuevo disco que no sabemos si contará como continuación de ‘Norman Fucking Rockwell!‘ –5º mejor disco de 2019 para JENESAISPOP- o no, pues se trata de un álbum de “spoken word”. Sí, ese género de poesía recitada que suele dar Grammys a gente como Carrie Fisher o Barack Obama.

En un vídeo de Instagram, Lana explica que la creación de su anunciado poemario, ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’, está tomando más tiempo de lo esperado, y que, mientras lo termina, lanzará un álbum de “spoken word” tan pronto como el próximo 4 de enero. No comparte su título, pero sí que será un trabajo de “poesía improvisada” y que no sonará “particularmente pulido” sino “más bien sucio”. La cantante apunta que este no será su próximo álbum de estudio como tal, ‘White Hot Forever’, en el que también se encuentra trabajando.

La autora de ‘Blue Jeans’ añade que aún no sabe cuál será el proceso de distribución de su álbum d e”spoken word”, pero que intentará que el disco cueste “alrededor de 1 dólar” porque “se supone que las ideas hay que compartirlas” y porque “los pensamientos no tienen precio”, pero sobre todo porque su objetivo es donar la mitad de los beneficios generados por el disco a organizaciones que ayuden a comunidades Nativo Americanas en Estados Unidos. Quiere ayudar a “preservar sus derechos” y “mantener intactas sus tierras” y así realizar ella su “propio acto de reparación” como muestra de amor de hecho a su país.