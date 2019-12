The Chainsmokers / World War Joy

Ajenos a lo que los críticos musicales digan sobre ellos, The Chainsmokers han continuado sacando sencillos durante 2019 hasta llegar a la edición de su nuevo disco ‘World War Joy’, tan solo un año después del anterior, no se sabe si porque no pueden parar de crear o porque huelen que su desaparición puede acercarse. De momento no ha llegado: por mucho que para algunos la EDM esté muerta a nivel creativo, sigue sin irles nada mal a Alex Pall y Drew Taggart. De la misma manera que los singles del disco póstumo de Avicii han sido un exitazo comercial, temas como ‘Who Do You Love’ con 5 Seconds of Summer, ‘Call You Mine’ con Bebe Rexha y ‘Takeaway’ suman más de 200 millones de streamings en Spotify. Cada uno. Si eso es haber pasado de moda, que venga Dios y lo vea.

Otra cosa es que deje de sorprendernos que algo como ‘Who Do You Love’ sea tan vendible en pleno 2019: sus trucos de producción no pueden ser más chuscos ni estar más sobados. Incluso por ellos mismos. El dúo que triunfaba junto a Halsey en ‘Closer‘ y junto a Phoebe Ryan en el mismo EP con ‘All We Know’, ofrece ahora canciones muy parecidas a estas, como ‘See the Way’ o la mencionada ‘Takeaway’. Si Halsey no te coge el teléfono pon a alguien con un timbre muy parecido, como en este caso Lennon Stella y Sabrina Claudio. Al fin y al cabo Avicii hizo también lo mismo cuando contó con un chico con la voz clavada a la de Chris Martin en ‘Waiting for Love’ justo después de haber colaborado con el líder de Coldplay. Si alguien se pregunta dónde se metió aquel chico, Simon Aldred… ahora escribe y produce para Liam Gallagher.

La buena noticia para The Chainsmokers es que quizá ellos también puedan escribir con otras superestrellas en el futuro. Porque hay melodías en este disco que buscan la atemporalidad, como la de ‘Family’ con Kygo o la de ‘PS I Hope You’re Happy’, una canción con blink-182 que subraya lo infalible del género epistolar, aunque su historieta de celos esté un poco pasada de rosca. Normalmente es la producción de Chainsmokers lo menos acogedor, y para muestra esos tristes intentos de aproximarse al juego de voces de hits como ‘Anywhere’ de Rita Ora y ‘It Ain’t Me’ de Selena Gomez que percibimos en ‘See the Way’ y ‘Push My Luck’. Curiosamente, el disco presenta sus singles en orden cronológico inverso: el primer single es la pista 10, el segundo single es la pista 9, el tercero la pista 8 y así sucesivamente. Resulta que la pista 1 es la más elegante. Esperemos que The Chainsmokers continúen su camino por la ligera sofisticación de la oscurilla ‘The Reaper’ y se dejen de estribillo semi-instrumental obvio.

Calificación: 4,5/10

Lo mejor: ‘The Reaper’, ‘Family’

Te gustará si: sigues escuchando a Avicii todo el rato.

Escúchalo: ‘The Reaper‘, aunque no sea muy indicativa.