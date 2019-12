Kacey Musgraves / The Kacey Musgraves Christmas Show

El programa navideño que se ha marcado Kacey Musgraves es una de las grandes ocasiones perdidas de la temporada. Tienes a tiro para grabar y rodar a Camila Cabello, Lana del Rey, Leon Bridges, James Corden… y en lugar de hacer historia, haces esto. Desaprovechando que este ha sido su año porque lo arrancaba ganando el Grammy a Mejor Álbum por ‘Golden Hour‘, ofrecía un especial falto de imaginación, gracia y dobles sentidos, apto para toda la familia por supuesto pero además muy aburrido.

Al tiempo que se emitía ‘The Kacey Musgraves Christmas Show’ se publicaba el disco pero, de manera insólita, los ilustres invitados no han echado 25 minutos en grabar sus versiones en el estudio de manera apropiada. Así que a lo que asistimos es a una sucesión realmente soporífera de pistas que no funcionan sin el componente visual. Desde que el programa-disco comienza con ‘Let It Snow’ con James Corden, seguida de la presentación del mismo show está claro que estamos más ante un podcast que ante un disco, con pistas realmente imposibles de degustar fuera del ámbito televisivo como esa “Noche de paz” que se ve constantemente interrumpida, y que por lo menos han tenido a bien llamar ‘(Not So) Silent Night’.

Una pena porque el disco contiene canciones preciosas y colaboraciones realmente irrepetibles como la infalible balada ‘I’ll Be Home for Christmas’ con Lana del Rey o la delicada ‘Glittery’ con Troye Sivan. Estas dos además no estaban en el disco navideño que Kacey Musgraves publicó hace unos años. En realidad, ‘The Kacey Musgraves Christmas Show’ es sobre todo una manera de reivindicar aquel ‘A Very Kacey Christmas’ (2016), que ya contenía algunas de las mejores cosas que encontramos aquí, con fabulosos arreglos orquestales, de “steel guitar”, Wurlitzer y Rhodes. Id allí para gozar de verdad de ‘Present Without a Bow’, el tema original con Leon Bridges con el teclado sonando a todo color; o para bailar al ritmo de la country ‘Mele Kalikimaka’, a la que ahora se ha sumado Zooey Deschanel.

Calificación: 5,9/10

Lo mejor: ‘I’ll Be Home for Christmas’, ‘Glittery’, ‘Present Without a Bow’, ‘Mele Kalikimaka’

Te gustará si te gusta: mucho su disco navideño y los artistas invitados

Escúchalo: el tema con Lana del Rey