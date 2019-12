Ellie Goulding consigue el tercer top 1 de su carrera en Reino Unido con ‘River’

Como se venía anticipando esta semana en las “midweeks” británicas y después de varias semanas de ascenso constante, Ellie Goulding firma el nuevo número 1 de singles en las islas con ‘River’, su versión del clásico navideño de Joni Mitchell exclusivo de Amazon. Es el tercer número 1 de su carrera tras ‘Love Me Like You Do’ (2015) y ‘Burn’ (2013).

Goulding ha agradecido el número 1 en un comunicado en el que revela que el sucesor de ‘Delirium’ saldrá a principios de 2020 y que estará inspirado de hecho en el trabajo de Joni Mitchell. “Estoy increíblemente emocionada por haber podido cantar una canción tan bonita y que llevo tan profundamente en mi corazón por parte de una de las mejores compositoras de todos los tiempos”, ha dicho. La autora de ‘On My Mind’ explica que le hace “muy feliz” que la gente se haya hecho fan de Joni gracias a su versión y apunta: “Este año ha sido una montaña rusa pero no puedo pensar en un mejor regalo de cumpleaños que ser el último número 1 de la década. Muchas gracias por escuchar mi música y apoyarme todos estos años, no puedo esperar a que escuchéis mi próximo disco a principios del siguiente año y de veros a todos de gira”.

La cantante británica, que cumple años el 30 de diciembre, ha sido noticia recientemente tras asistir en carretera a un conductor que estaba siendo arrollado por un camión. También ha sido una de las personas más afectadas por el fallecimiento del rapero Juice WLRD a los 21 años, pues juntos habían firmado el tema ‘Hate Me’, uno de los mayores éxitos en las carreras de ambos.