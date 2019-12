Anna of the North / Dream Girl

Los interludios pueden ser esenciales para el desarrollo de un disco o mero relleno. En el caso del segundo disco de la noruega Anna of the North es curioso, porque ‘Interlude’ viene a resumir la esencia del álbum, hasta el punto de que en tan sólo 1 minuto y 13 segundos vas a averiguar si te va a gustar ‘Dream Girl’ o no. Es un álbum hasta cierto punto variado que incluye sobre todo pop electrónico con gotitas de jazz, neo-soul o italodisco, pero nunca se aleja demasiado de lo que propone dicha canción. En ‘Interlude’ apenas oímos unas palmas, unos coros, un ritmo ocasional y un par de notas de teclado que conducen hacia la declaración de amor de Anna Lotterud: “creo que me he enamorado de ti”, repite, para luego añadir: “puede que haya mentido un par de veces sobre esto”.

Así de amable y romántico es ‘Dream Girl’, un disco alegre que no suena nada dramático ni cuando empiezan a proliferar las baladas en sus minutos finales. La cantante que conociéramos hace un par de años con su pequeño hit ‘Lovers’ y con sus colaboraciones con Tyler, the Creator y The Chainsmokers, dice en un momento de ‘Thank Me Later’ que “no necesita dramas” y el disco pretende ser y es todo amor desde que se abre con el tema titular. ‘Dream Girl’ es el suspiro de alguien que quiere ser tu “chica” y quizá por eso su melodía nos remite al pop de los años 50. La primera Lily Allen puede venir a la mente, y también Meghan Trainor, pero este álbum no tiene la mala baba de la primera y suena más underground que la segunda.

Sin renunciar a la cohesión que ofrecen sus sintetizadores, el álbum contiene pistas tan variadas como ‘Lonely Life’, con cierta influencia jazzy; ‘My Love’, con una guitarra un tanto Smiths; ‘When R U Coming Home’, en la estela R&B de Prince; ‘Used to Be’, un pelín psicodélica; o ‘Reasons’ junto a Charlie Skien. Entre todas, destaca poderosamente el single ‘Playing Games’, tan ochentero y animado como la primera Ladyhawke. Tras esa guitarra tan Lindsey Buckingham, el puente es puro Italians Do It Better y no se entiende que no esté siendo un hit.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Playing Games’, ‘Dream Girl’, ‘Used to Be’

Te gustará si te gustan: Shura, MUNA, Lily Allen

Escúchalo: ‘Playing Games’ en Youtube