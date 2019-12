Zac Efron confirma que está bien tras caer seriamente enfermo en Papua Nueva Guinea

Zac Efron ha vivido un buen susto recientemente durante el rodaje en Papua Nueva Guinea de un documental sobre sí mismo llamado ‘Killing Zac Efron’. El actor caía enfermo días antes de Navidad al contraer “una forma de tifus o de infección bacteriana similar” muy peligrosa, que obligaba a su evacuación inmediata desde Papua Nueva Guinea a un hospital en Brisbane, Australia, mediante un avión medicalizado.

En Twitter, Efron ha confirmado la noticia, apuntando que está recuperado y que se encuentra bien, ya en casa: “Estoy muy agradecido por todas las personas que se han puesto en contacto conmigo”, ha escrito. “Efectivamente me puse enfermo en Papua Nueva Guinea pero me he recuperado y he podido completar las tres semanas que iba a estar en el país. Estoy de vacaciones en casa con mis amigos y mi familia. Muchas gracias a todos por el amor y por preocuparos por mí, os veo en 2020”.

Como informa El País, esta infección se suele dar al ingerir agua o comida contaminada y se puede prevenir mediante una vacuna, “en parte”. Su tratamiento incluye “antibióticos e ingesta de líquido” y también una seria atención médica que puede prolongarse durante días o semanas.

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I’m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB

— Zac Efron (@ZacEfron) December 29, 2019