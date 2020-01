Massive Attack realizarán su próxima gira europea en tren en lucha contra el cambio climático

Coldplay anunciaron recientemente que no realizarán una gira hasta que no sea ecológicamente sostenible, y ahora son Massive Attack los que han comunicado que su próximo tour europeo, del que se desconocen las fechas, tendrá lugar en tren para reducir las emisiones de carbono. No tomarán más aviones para realizar giras por Europa dado su conocido compromiso social.

Así lo dice Robert Del Naja e informa la BBC. El artista ha hablado con Radio 4 para explicar que se sentía mal por cómo Massive Attack han realizado sus giras en el pasado, contribuyendo al cambio climático. “Como músicos, hemos llevado una vida alta en emisiones de carbono. Como sociedad todos hemos vivido en una economía de combustibles fósiles, pero teníamos muy pocas opciones en ese sentido. El reto actual no es solo hacer sacrificios personales, sino insistir en el cambio sistemático que se necesita. El negocio como lo entendíamos se ha acabado”.

Recientemente nuestra compañera Mireia Pería entrevistaba a dos ecologistas expertos sobre las posibilidades de realizar giras ecológicamente sostenibles. A la pregunta de si es realmente posible organizar conciertos que no dejen huella ecológica, Pam Pincheira de Own Spirit decía que actualmente no, “pero en un futuro” espera “que sí”. Adrián Fernández de Greenpeace decía: “Estamos lejos de conseguir eventos de 0 emisiones: residuos, transporte…”, pero valoraba gestos como estos: “es la concienciación en el mundo de la música, el poner freno a las emisiones (…) Tiene mucho más de gesto que lo que se ahorra, pero entre no hacer nada y reducir, hay un mundo”.