¿Es tan “yummy” lo nuevo de Justin Bieber?

Justin Bieber comienza año estrenando su esperado single de regreso tras haber avanzado también su documental ‘Seasons’, que podría ser también el nombre de su nuevo LP. El cantante no ha dejado de colaborar con otros artistas durante los últimos tiempos pero lo cierto es que el sucesor de ‘Purpose’ se ha demorado hasta casi un lustro. El primer adelanto de ese nuevo proyecto, como se había anunciado, tiene el “delicioso” nombre de ‘Yummy’ y se ha dado a conocer mediante un lyric video con sabor a fresa: durante 3 minutos y medio todo lo que pasa es que vemos un montón de helado de color rosa caer y caer.

‘Yummy’ es un medio tiempo con base a medio camino entre el R&B y el trap, que podrían haber entonado Drake y The Weeknd, y sobre todo Post Malone. También es llamativo el tratamiento autotuneado de Justin Bieber en alguno de los ganchos principales, recordando vivamente bien al equipo PC Music, bien a los Gregory Brothers. En ese sentido la canción, aunque con su gancho, no es tan sorprendente como lo fueron en su momento ‘What Do You Mean’ o ‘Sorry’.

El tema ha sido compuesto por Justin Bieber junto a Ashley Boyd, Daniel Hackett, Poo Bear y Sasha Sirota, siendo coproducida por los dos últimos junto a Kid Culture. Apoyada por multitud de playlists internacionales, como Today’s Top Hits, Pop Rising y por supuesto New Music Friday, en todas ellas en primer lugar, está llamada a ser un hit internacional, al menos en su primera semana.



