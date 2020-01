La Canción Del Día: en ‘Alone in the Universe’, Tei Shi se entrega al amor sin barreras

La cantante colombiano-canadiense Tei Shi despuntaba en 2015 con un temazo de synth-pop llamado ‘Bassically’ que recordaba un poco al trabajo de Ladyhawke o de los gOSIP pero el tiempo ha demostrado que es un artista versátil capaz de brillar en diversos géneros y estilos. En ‘La Linda’, su segundo álbum, publicado el pasado mes de noviembre, conviven ritmos R&B con otros más caribeños, pop o Motown, dentro de un trabajo sensual, maduro, exuberante y elegantemente producido en el que Valerie Teicher se luce también como vocalista.

Nada tiene que ver ‘Bassically’ con ‘Alone in the Universe’, uno de los singles de ‘La Linda’, pero el segundo es también excelente dentro de su estilo de pop y R&B alternativos, en este caso en forma de dramático medio tiempo. La voz de Tei Shi -a la que habías escuchado en el último disco de Blood Orange- es una exquisitez, pero la artista no solo cuenta con una voz bonita, también es toda una estilista vocal que ataca ciertas frases con todo el propósito del mundo. Ese “what the fuck are we doing?” del pre-estribillo de ‘Alone in the Universe’ es un ejemplo: dramática en su justa medida, esta línea incluso posee incluso un fondo cómico, que nunca distrae de la emoción expresada por la canción.

La contención caracteriza ‘Alone in the Universe’, en cualquier caso una producción elegante y atmosférica que debería conquistar a fans de artistas como Jessie Ware, AlunaGeorge, Haerts, Empress Of o por supuesto Dev Hynes, pero que tampoco esconde sus aspiraciones comerciales (casi podría ser una canción de la última Alicia Keys). De hecho, la letra de ‘Alone in the Universe’, que parece hablar sobre entregarse al amor sin límites pero con la dignidad intacta, tiene un punto bastante “cheesy”, además de una posible referencia a ‘God is a Woman’ de Ariana Grande.