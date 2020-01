FKA twigs y Lana del Rey arrasan entre las mejores canciones del año para los lectores

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido con vuestras votaciones ‘Cellophane’ de FKA twigs como mejor canción de 2019. La artista, a la que podremos ver actuando en Paraíso Festival y en Bilbao BBK Live, vuelve a aparecer en el top 10 con ‘Sad Day’, el tema que escogimos en la redacción de su álbum ‘MAGDALENE‘, y otros dos temas suyos aparecen en el top 50. Como la lista del site, el top se corta aproximadamente cuando empieza a implicar los votos de una sola persona.

Lana del Rey iguala a FKA twigs en cuanto a número de temas colocados en lista (4), seguida por Rosalía, Madonna y Weyes Blood con 3 y Anni B Sweet y Carly Rae Jepsen con 2. La diversidad del voto, lógica en los tiempos de 100 novedades semanales cada viernes, ha implicado que muchas canciones hayan quedado fuera del listado. Los seguidores de Angel Olsen, Taylor Swift, Tyler the Creator, Solange o Big Thief han votado por composiciones diversas, lo que les ha dejado fuera. Sí ha habido acuerdo en torno a qué tema de Charli XCX votar (curioso, porque se ha involucrado en multitud de vídeos y singles), llevándola hasta el top 2.

Llama la atención la ausencia de artistas masculinos en el top 10: para encontrar uno hay que llegar al número 13 con J Balvin y Bad Bunny, seguidos por Vampire Weekend en el número 16. ¿Qué canción destacó más la redacción en su top 100, pero no ha calado tanto entre los lectores? ‘Autoestima’ de Cupido: fue hasta top 6 en la redacción (la mejor nacional del año), pero no ha gustado mucho entre los votantes, pese a ser un tema con millones de streamings en nuestro país. Sin embargo, llama mucho más la atención la ausencia de La Casa Azul o Ariana Grande, sobre todo porque ‘Into You’ llegó a ser la mejor canción del año para los lectores en 2016. Por el contrario, en cuanto a la mayor reivindicación de público versus redacción, destacan los casos de Mahmood, Rodrigo Cuevas y Zala Kralj & Gašper Šantl: Eurovisión sigue siendo un pilar fundamental en nuestro foro. Os dejamos con el listado, compilado con el currazo del usuario Dardo.

1.-FKA twigs / Cellophane

2.-Charli XCX, Christine and the Queens / Gone

3.-Lana del Rey / The Greatest

4.-Sharon van Etten / Seventeen

5.-Lana del Rey / Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me

6.-Madonna / God Control

7.-Clairo / Bags

8.-Amaia / Quedará en nuestra mente

9.-Carly Rae Jepsen / Want You In My Room

10.-FKA twigs / Sad Day

11.-Weyes Blood / Movies

12.-Grimes, i_o / Violence

13.-J Balvin, Bad Bunny / La Canción

14.-Lana del Rey / California

15.-Rosalía, J Balvin, El Guincho / Con altura

16.-Vampire Weekend / Harmony Hall

17.-FKA twigs / Fallen Alien

18.-Weyes Blood / Andromeda

19.-Lana del Rey / Happiness Is a Butterfly

20.-Rosalía / Millionària

21.-Haim / Now I’m In It

22.-Caroline Polachek / So Hot You’re Hurting My Feelings

23.-Mahmood / Soldi

24.-Rodrigo Cuevas / Rambalín

25.-Billie Eilish / bad guy

26.-La Bien Querida / Me envenenas

27.-Rosalía / Aute cuture

28.-Monterrosa / Fauna

29.-FKA twigs / Mary Magdalene

29.-Weyes Blood / A Lot’s Gonna Change

31.-Sen Senra / Ya no te hago falta

32.-Madonna, Maluma / Medellín

33.-Zala Kralj, Gasper Santi / Sebi

34.-Miss Caffeina / Reina

35.-Anni B Sweet / Buen viaje

36.-Kanye West / Closed on Sunday

36.-Nimmo / Place to Rent

38.-Carly Rae Jepsen / Too Much

39.-The Weeknd / Blinding Lights

40.-Soleá Morente / No puedo dormir

41.-Georgia / About Work the Dancefloor

42.-Anni B Sweet / Sola con la luna

43.-Billie Eilish / Bury a Friend

43.-Jorja Smith / Be Honest

43.-Madonna, Swae Lee / Crave

43.-The Chemical Brothers / Got to Keep On

47.-Banks / Contaminated

48.-Vicente Navarro / En el río