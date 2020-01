Real Estate avanzan con ‘Paper Cup’ su nuevo disco, a la venta el mes que viene

Real Estate han anunciado su regreso. ‘The Main Thing’, el nuevo disco del quinteto de Nueva Jersey, verá la luz el mes que viene, en concreto el 28 de febrero, y ha sido grabado en Nueva York junto a Kevin McMahon, el ingeniero de su aclamado álbum de 2011 ‘Days‘. Se compone de 13 pistas “interrogativas, tan llenas de profundidad, extrañeza y contradicciones como si fueran ganchos de elevación”, y en las que la banda “equilibra las ansiedades existenciales, ambientales y políticas con sentimientos paternos, letras auto satíricas, líneas de guitarra y cuerdas brillantes”.

Por primera vez, Real Estate han invitado colaboradores a su proyecto y el primer avance de ‘The Main Thing’ es ‘Paper Cup’, una colaboración con Amelia Meath de Sylvan Esso. Martin Courtney de Real Estate explica que ‘Paper Cup’ es “una canción sobre envejecer y darme cuenta de que esto que hice hace más de diez años: ser músico, escribir canciones, ser un chico en una banda, esto puede terminar siendo el trabajo de mi vida. Ver a las personas a mi alrededor cambiar y evolucionar, asumir nuevos desafíos y sentirse atrapado en una rutina, de alguna manera. Sentirse inseguro de la validez de ser un artista en una era de cambio climático y disturbios políticos y sociales en todo el mundo. Es una canción sobre cuestionar el camino elegido en la vida y buscar significado en lo que haces. Esas preguntas realmente no se resuelven en esta canción, pero irónicamente, el proceso de hacer este disco, realmente profundizar e intentar que sea lo mejor que hayamos hecho, se reafirmó en mí, y creo que todos nosotros en esta banda, por qué estamos haciendo esto “.

‘Paper Cup’ se presenta con un cuco vídeo ambientado en un salón recreativo, y protagonizado por una ardilla gigante que toca música y que no, al contrario de lo que parece no esconde a ningún humano en su interior. El grupo parece jugar con el concepto de “juguete roto” en este vídeo a través de su malogrado protagonista, que entre problemas técnicos encima del escenario y de salud, es no obstante admirado por un niño, co-protagonista de esta pieza dirigida por Nick Roney.