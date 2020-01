“Nominados” a peor drama: Netflix pone en suspenso, y sin fecha de vuelta, la tercera temporada de ‘Mindhunter’

Según reporta Entertainment Weekly, Netflix ha puesto en suspenso una (¿la única?) de sus series más aclamadas, ‘Mindhunter‘, creada y dirigida por David Fincher (‘La red social’, ‘Perdida’, ‘Zodiac’, ‘Seven’, largo etcétera), basada en la novela de idéntico título. Según este medio, un portavoz de la plataforma televisiva ha confirmado que, debido a una serie de proyectos de Fincher –entre ellos, una película sobre el guionista Herman J. Mankiewicz, ‘Mank’, y la segunda temporada de la serie de animación ‘Love, Death and Robots’, ambas para Netflix–, la nueva tanda de capítulos de la serie policíaca no tiene una fecha de regreso clara.

La decisión sorprende enormemente, puesto que ‘Mindhunter’ es actualmente una de las pocas series de la plataforma de VOD que contaba tanto con el beneplácito de la crítica como del público, ante el creciente e imparable avance de HBO y Prime Video, cuyas series hicieron irse poco menos que de vacío a Netflix en la reciente entrega de los Globos de Oro, por ejemplo. El citado portavoz recuerda que, aunque Fincher tenía en mente el concepto de esa temporada para “llevar la historia un paso más allá”, entre su primera y segunda temporada transcurrió un año y medio. Sin embargo, los contratos del equipo de la serie que estaban en vigor, incluidos los de sus actores, han sido cancelados. ¿Habrá, valga la redundancia, cancelación?

Así lo temen muchos usuarios de redes sociales, que esta mañana han convertido el título de la serie y su director en trending topic mundial, especulando con que todo esto podría derivar en la cancelación definitiva de la serie, lo cual sería terrible. De confirmarse ese extremo, puede que la próxima nominación que obtenga Netflix como cadena sea la de “peor drama”.

