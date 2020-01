‘1917’, Quentin Tarantino y ‘Parásitos’ triunfan en los Globos de Oro

‘1917’ ha dado la sorpresa al alzarse con el premio a Mejor Película en la sección Drama de los Globos de Oro. La cinta también ha dado a Sam Mendes el premio a la Mejor Dirección. En comedia o musical el triunfo ha sido para ‘Érase una vez en Hollywood’ de Tarantino y, aunque esta categoría suele ser menos competitiva, hay que apuntar que Tarantino ha arañado el premio a mejor guión por la misma película. Además, Brad Pitt también se ha llevado el premio a mejor actor de reparto por su participación en ella.

‘Joker‘ ha arañado el premio a mejor actor en drama para Joaquin Phoenix además del premio a la mejor música, mientras la preciosa ‘Historia de un matrimonio’ no se ha ido de vacío al quedarse Laura Dern el premio a la mejor actriz de reparto. Renée Zellwegger por ‘Judy’ y Awkwafina, por ‘The Farewell’ completan el palmarés en cuanto a actores. Entre los derrotados hay que apuntar por tanto a ‘El irlandés’ y también a Almodóvar con ‘Dolor y gloria‘, que no ha podido hacer nada en mejor película extranjera contra la muy merecidamente favorita del año, ‘Parásitos‘. Banderas perdía también contra Phoenix.

El Globo de Oro a mejor canción ha ido a parar a ‘Rocketman‘, a su canción original, ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ con Elton John y Bernie Taupin. Elton, que ya había recibido un Globo de Oro por ‘Can You Feel the Love Tonight’ a mediados de los 90, y había recibido más nominaciones, recibía una gran ovación durante la gala, que era presentada de nuevo por Ricky Gervais. Entre las otras canciones nominadas estaban Taylor Swift y Beyoncé.

En cuanto a los galardones televisivos, cada vez más relevantes desde que media humanidad vive enganchada a mil series a la vez, las grandes ganadoras han sido la atrevida comedia ‘Fleabag’, la serie en boca de todo el mundo ‘Succession’ y la sobresaliente ‘Chernobyl‘. Os dejamos con los palmarés de cine y televisión.

MEJOR PELÍCULA – DRAMA: 1917

MEJOR ACTRIZ – DRAMA: Renée Zellwegger por Judy

MEJOR ACTOR – DRAMA: Joaquin Phoenix por Joker

MEJOR PELÍCULA – COMEDIA / MUSICAL: Érase una vez en Hollywood

MEJOR ACTRIZ – COMEDIA / MUSICAL: Awkwafina, por The Farewell

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Laura Dern por Historia de un matrimonio

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Brad Pitt por Érase una vez en Hollywood

MEJOR DIRECCIÓN: Sam Mendes por 1917

MEJOR GUION: Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Hildur Guðnadóttir por Joker

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John & Bernie Taupin) de Rocketman

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA: Parásitos

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: Mr. Link: El origen perdido

MEJOR SERIE DE COMEDIA: ‘Fleabag’

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA: Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA: Ramy Youssef (‘Ramy’)

MEJOR SERIE DE DRAMA: Succession

MEJOR ACTOR DE DRAMA: Brian Cox (’Succession’)

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA: Olivia Colman (’The Crown’)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: Patricia Arquette (‘The Act’)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO: Stellan Skarsgard (‘Chernobyl’)

MEJOR MINISERIE: ‘Chernobyl’

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE: Michelle Williams (‘Fosse/Verdon’)

MEJOR ACTOR DE MINISERIE: Russell Crowe (’The Loudest Voice’)