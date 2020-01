Taifa Yallah, el nuevo proyecto de DELLAFUENTE, nace “esta noche”

DELLAFUENTE empezaba el año con el anuncio de un nuevo proyecto musical: Taifa Yallah. Ahora, el autor de ‘Ansia viva‘ anuncia la llegada de ‘CAUSA’, presumiblemente su primer disco, para el día 20 de enero, es decir, este lunes. Antes había presentado ‘CAUSA’ con tres avances visuales, el último de los cuales contenía precisamente la fecha mencionada.

El nuevo alter ego de DELLAFUENTE presenta una profunda vinculación filosófica y estética con la cultura de la Andalucía árabe, como demuestran los textos con los que han sido presentados los mencionados avances. Por ejemplo, el artista citaba al matemático y poeta persa del siglo XII Omar Jayam en su primera publicación en Instagram: “¿Crees tú que en el alma del artista que un día ideó y cinceló la copa, puede nacer el demoníaco sueño de verla rota?”. Otra decía: “El nombre de TAIFA YALLAH parece señalar en esa dirección. Si levantas la alfombra del paisaje, debajo, prendida en nudos con la misma yerba, el suelo de Al-Ándalus está ahí”.

Asimismo, en otra publicación puede leerse que “Taifa Yallah no es ninguna mixtificación sobre la convivencia de las distintas culturas, ninguna se dio nunca en puridad y su fe, si acaso, es la fe del converso, la Santa-Fé. En el mundo hay muchos barrios y cada barriada es un reino. No hay lo uno ni lo trino sino mil mesetas”. El primer tráiler incluso hablaba de espiritualidad: “Taifa Yallah es poder. Autoconquista. Espiritualidad. La desaparición de complejos. La eterna búsqueda de un propósito. Taifa Yallah no puede coexistir con la incertidumbre del qué dirán. La experiencia, el conocimiento, han podido hacerlo realidad. Donde desemboca la inquietud. Donde desembocan los miedos”.

El proyecto de Taifa Yallah se materializa solo unas semanas después del lanzamiento de ‘Sunombre_126bpm_Bminor’, el sorprendente single de Dellafuente en clave UK Garage. En 2019, el artista triunfaba con ‘Tenamoras’ con Mala Rodríguez, pero Taifa Yallah parece su proyecto más ambicioso hasta la fecha, a tenor de su fondo conceptual y estético.