Halsey la lía tras contestar a Pitchfork por la crítica de su nuevo disco

Halsey acaba de lanzar nuevo disco, ‘Manic’, que está recibiendo críticas excelentes. Entre los medios menos convencidos con el álbum se encuentra Pitchfork, que lo ha puntuado con un 6,5 sobre 10 y ha criticado sus “baladas alargadas de más” y sus “ritmos insípidos”, entre otras cosas. Halsey, en desacuerdo con la valoración de Pitchfork sobre ‘Manic’, ha decidido contestarla pero le ha salido el tiro por la culata.

La cantante había escrito en Twitter: “¿puede caerse ya el sótano desde el que escriben en Pitchfork?”… sin reparar en que el medio musical estadounidense no solo cuenta con oficinas en Chicago, sino también en Nueva York, en concreto dentro del One World Trade Center, construido tras el 11 de septiembre. El periodista de NBC ha sido el primero en darse cuenta de la relación y ha escrito: “me estoy volviendo loco pensando en la persona del equipo de Halsey que le haya tenido que decir que (la cantante) acaba de pedir el colapso del One World Trade Center”. ¿La repuesta de Halsey? Borrar el tuit inicial y disculparse en otro (más o menos), que luego también ha borrado: “Lo he borrado después de darme cuenta, ¡solo intentaba hacer una broma! No ha sido mi intención ofender. Pensaba que podía darles un toque con la misma actitud altiva y pasivo agresiva con la que hablan sobre los artistas. ¡Claramente ha sido un malentendido!”

Asumido que nadie piensa que Halsey quiera que suceda otro 11-S, desde luego vuelve a quedar claro que algunos artistas podrían tomarse las críticas negativas un poquito mejor. Pronto, nuestra valoración de ‘Manic’.

losing my mind thinking about the person on halsey’s team who had to tell her she just called for the collapse of one world trade https://t.co/eJJmK0KyQ7

— ben kesslen (@benkesslen) January 23, 2020