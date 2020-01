La Zowi habla de punk, feminismo, la caducidad del trap, su polémico show… en El País

La Zowi ha concedido una interesante entrevista a S Moda en la que promociona su nueva mixtape ‘Élite’, que acaba de situarse en el puesto 41 de lo más escuchado en la lista oficial de streaming álbumes en España, en su primera semana.

La cantante cuenta cómo al principio se veía como una anti-artista pero al final sí se ha terminado viendo cómo una cantante; habla sobre su condición de icono y la caducidad del trap (“puedo ser un icono toda la vida, pero el trap es una moda y yo tengo fecha de caducidad”) y defiende su show en vivo, polémico por su enorme componente sexual. Según ella misma en ese show hay “momentos tensos”: “Todo depende mucho de la energía: si hay un retrasado mental en primera fila que me está mandando una energía de mierda, de que no está entendiendo nada lo que estoy haciendo, eso me afecta mucho, me pone tensa. El show es muy punk y pueden pasar muchas cosas, de hecho yo siempre digo que la primera fila no es para fans, es para valientes y para gente que lo entienda, porque nosotras interactuamos con el público pero las que mandamos somos nosotras. Hay gente de repente que se cree que es un intercambio, y no: el show soy yo; yo marco las pautas e, igual que les digo que se suelten, también les paro los pies”.

En relación, sobre feminismo, añade: “Hace años, cuando las mujeres estaban consiguiendo cosas superimportantes, que no digo que ya no quede nada por conseguir como mujer, pero me refiero a cuando no podías ni votar ni sacar dinero del banco, esa revolución fue para decir: las mujeres pensamos. En ese momento poner por delante nuestro cuerpo quizá no era la mejor manera de conseguir lo que se quería, de transmitir un mensaje de libertad. Era una revolución a nivel intelectual para decir que no éramos solo un par de tetas. Como ya hemos conseguido todas esas cosas, ahora lo que hay que reivindicar es la libertad total de la mujer. Se da por hecho que lo otro ya lo han entendido y por eso ahora hago lo que me sale del chichi, porque él tiene que ser capaz de mirar un escote y no empalmarse. Creo que estamos en otro momento de revolución feminista”.

La cantante habla de por qué no quiso poner su relación personal con Yung Beef en el foco, y reivindica la valía del sello La Vendición frente a las multinacionales: “Al final no es gente a la que le gustaría estar en Sony, pero como no puede está aquí; no, es gente que prefiere estar en un sello así, cuyo principal objetivo no es vender, sacar comisiones y transformar tu arte a cualquier precio”. Después, añade al referirse a la esclavitud de las playlists de Spotify: “Existo por ser underground, por ser real, por hacer lo que le sale del chichi y sé que firmar con un gran sello significa que eso tendría que cambiar”.

Entre otras cosas también indica que echa de menos ser como las raperas de Estados Unidos: “Crean polémica del temazo que han hecho, eso lo que a mí me gustaría, que me preguntasen quién es el productor, qué tipo de hierba fumaba cuando lo compuse y quiénes son mis ratchets preferidas”. Poco después, indica: “Además yo no soy Lana del Rey, lo que hago es música punk y la música punk no se explica”.