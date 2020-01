Eminem se impone a Halsey en las listas del mundo, solo gracias al streaming

Halsey se ha quedado sin el número 1 de ventas en Estados Unidos por culpa del lanzamiento sorpresa de Eminem, que ha alcanzado el número 1 con 279.000 unidades equivalentes y sin edición física aún en el mercado. Si no hubiera sido por Eminem, ‘Manic‘ habría sido número 1 sin ninguna duda, pues ha movido el doble de copias en el mismo tiempo que ‘Rare‘ de Selena Gomez, que la semana anterior sí lograba el top 1 pero con números muy inferiores (239.000 unidades equivalentes de Halsey frente a las 112.000 de Selena).

En Estados Unidos, nuestro “Disco de la Semana” repite los datos de Australia y Canadá, mientras en Reino Unido es top 6, exactamente igual que en España, país que, como sabéis, divide su clasificación en datos de ventas y en streaming. En el primer grupo, Halsey supera a Eminem muy holgadamente, pues ‘Manic’ es top 6 donde ‘Music to Be Murdered By‘ es tan solo top 66 simplemente gracias a las descargas digitales. Pero en la tabla de streaming el dato se invierte: el disco de Eminem es top 3 y el de Halsey top 7 (ninguno ha logrado imponerse a los álbumes más reproducidos de la semana en España, que siguen siendo ‘Prisma’ de Beret y ‘Nibiru’ de Ozuna). En cualquier caso no hay duda que Eminem sigue siendo uno de los reyes absolutos del streaming actual pese a haber debutado hace más de 20 años, y ‘Music to Be Murdered By’, que también es top 1 en Reino Unido, ya es uno de los álbumes clave de 2020 al menos a nivel comercial. Sus datos en todo el mundo son muy superiores a los de Halsey, aunque habrá que ver cómo se mantienen ambos a lo largo de los próximos meses.

Volviendo a España, la lista de ventas deja otras entradas más previsibles centradas en el rock y las reediciones. ‘MMXX’ de Sons of Apolo es top 26, ‘The Burning’ de British Lion top 46, ‘El dorado’ de Marcus King top 54, ‘The Serpent Rings’ de Magnum top 56 y ‘Maxi & Singles Collection’ de Modern Talking top 58. Y en streaming, las únicas entradas en la tabla aparte de las de Eminem y Halsey las firman los concursantes de Operación Triunfo 2020 con las canciones de la gala 1; que entran en el top 9; Taifa Yallah (Dellafuente) con este ‘Causa‘ editado un lunes y que hoy reseñamos, y que es top 16; y finalmente La Zowi con su estupenda última “mixtape”, ‘Élite‘, que entra en el top 41.