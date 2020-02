‘Universo’ de Blas Cantó no entrará en listas de momento y es recibida con tibieza en Europa

Este viernes se lanzaba oficialmente ‘Universo’ de Blas Cantó, la canción que representará a España en Eurovisión y además de su cuestionable calidad -ojo, hay quien la defiende– sus resultados comerciales están siendo más que modestos. Quizá en parte porque se estrenaba en la web de RTVE y en Youtube, Spotify España no la ha acogido en su playlist de novedades precisamente con los brazos abiertos, situándola en el lugar número 24 de 50. En consecuencia, ‘Universo’ entraba a un humillante puesto 189 en Spotify España el pasado viernes, desapareciendo del top 200 en las listas de sábado y domingo, pese a su buena acogida en Youtube, donde continúa “trending”. Con estos números es imposible que llegue al top 100 oficial de Promusicae, donde no cuenta el visor de Google, al menos hasta que se produzca alguna promo televisiva o ya el festival en sí.

La canción ha sido acogida con tibieza en nuestro foro de Eurovisión, donde por ejemplo Anwi opinaba que “esta canción no tiene sentido fuera de Eurovisión (dentro tampoco aunque esta gente piense que sí). En ese sentido es muy ‘Amanecer’. Y en Eurovisión esas cosas tan forzadamente hechas para el festival como que se despeñan normalmente. Llevamos unos años que lo que triunfa en términos generales son canciones que se desempeñan muy bien en ese escenario pero que podrías oírla fuera de él”. Más o menos el mismo “vibe” que ha dejado el tema en Wiwibloggs, algo así como la Biblia internacional de Eurovisión ahora mismo.

En esta web, la canción era presentada la pasada semana y los comentarios más populares son todos negativos. “De verdad me gusta, pero siento que el estribillo no es tan sólido como debería”, dice uno. “El principio me recuerda a ‘Perfect Life’, esto no va a ningún lugar cercano a la cima. ¿Dónde está el final épico del que habían hablado?”, dice otro. ”Todavía estoy esperando que España mande una canción de reggaetón. Supongo que lo harán cuando la tendencia del reggaetón ya esté muerta y enterrada”, indica una tercera persona. “Es simplemente tan… blanda. ¿Cómo puede ser que manden una canción perfecta a Eurovisión Junior, y esto sea una balada pop totalmente del montón? Tiene potencial en cuanto a puesta en escena pero creo que no llegarán al top 15. Qué decepción”. Aunque es pronto para valorarlo, porque la mayoría de países no ha revelado su canción representante, España está ahora mismo en el puesto 19 en las casas de apuestas.