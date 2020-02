Sharon van Etten lanza la sombría balada ‘Beaten Down’

Después de publicar uno de los mejores discos de 2019, Sharon van Etten no para y publica hoy un nuevo single llamado ‘Beaten Down’, cuyo videoclip en blanco y negro ya está online. Se trata de una sombría balada sobre el “amor, la paciencia y la empatía” y sobre “tomar decisiones que cambian tu vida al tiempo que permaneces lo suficientemente fuerte como para llevarlas a cabo”.

Efectivamente, ‘Remind Me Tomorrow‘ fue uno de los álbumes mejor valorados del año pasado, y ha sido importante para Sharon van Etten por diversas razones. El disco consolidaba a la artista como una grande del rock alternativo actual tras el enorme paso adelante dado por ella en ‘Are We There?‘, y además sumaba una serie de canciones incontestables a su carrera entre las que destacaba necesariamente ‘Seventeen’, también una de las mejores del pasado año (la 3ª para nuestro site).

Sobre ‘Remind Me Tomorrow’, que aparecía en los resúmenes del año de numerosas publicaciones especializadas incluido el nuestro, mi compañero Raúl Guillén escribía que es “un gran trabajo con grandes canciones, arrojando luz a perfiles antes insospechados de una artista más poliédrica de lo que jamás imaginamos”. Y añadía: “Hemos perdido a una cantautora; no pasa nada, tenemos más. Pero hemos ganado a una artista más completa y audaz; y de esto no vamos tan sobrados”.