De ‘Carrie & Lowell’ a Sufjan & Lowell: escucha el primer avance de ‘APORIA’, lo nuevo de Stevens

¡Sufjan Stevens anuncia nuevo disco! ¡Es un elepé colaborativo con su padrastro, Lowell Brams! ¡Sí, el de ‘Carrie & Lowell‘! ¡Y no será el sucesor oficial de aquel trabajo sino un álbum ambiental de 21 pistas compuesto a través de la improvisación durante varios años! Mmm… ¿qué guay?

Disuelto ya el “hype” que la primera exclamación de este post haya podido producir, efectivamente ‘APORIA’ no será el gran regreso de Sufjan Stevens a la música tras su nominación al Oscar por ‘Mystery of Love’, la maravillosa canción que aportaba a la película ‘Call Me By Your Name‘. ¿O sí? Al menos por lo que dan a entender sus primeros detalles, ‘APORIA’ será en realidad un nuevo capricho de Stevens en la estela de sus proyectos recientes con gente como Nico Muhly (el concierto de ‘Planetarium’) o Timo Andrés (el ballet de ‘The Decalogue’). Sale el 27 de marzo.

Como cualquier fan de Sufjan sabrá, Lowell Brams no es solo padrastro de Sufjan, sino también co-fundador junto al autor de ‘Michigan’ del sello a través del que publica todos sus discos, Asthmatic Kitty. El primer avance de ‘APORIA’ es un breve tema ambiental y new age, totalmente instrumental, llamado ‘The Unlimited’, que os dejamos bajo estas líneas. Stevens lo presenta en una playlist de Spotify formada por la música que ha “inspirado” el proyecto, en concreto por temas de gente como Julianna Barwick, Boards of Canada, Enya, Fennesz o Vangelis.

‘APORIA’:

01 Ousia

02 What It Takes

03 Disinheritance

04 Agathon

05 Determined Outcome

06 Misology

07 Afterworld Alliance

08 Palinodes

09 Backhanded Cloud

10 Glorious You

11 For Raymond Scott

12 Matronymic

13 The Red Desert

14 Conciliation

15 Ataraxia

16 The Unlimited

17 The Runaround

18 Climb That Mountain

19 Captain Praxis

20 Eudaimonia

21 The Lydian Ring