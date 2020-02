Devendra Banhart / Ma

Más de tres lustros después de aquel concierto de Devendra Banhart –con su entonces valedor Michael Gira contemplándole desde el lateral del escenario, unas temporadas antes del renacer de Swans en el mismo evento– en Primavera Sound 2004 que nos sirvió a muchos para descubrirle, el venezolano-estadounidense logra agotar las entradas de su gira española por salas. Desde entonces, su popularidad fue menguando por la irregularidad de sus discos, con experimentos hippie-psicodélicos que combinaba como mini-hits como ‘Baby’, ‘Carmensita’, ‘Santa Maria de Feira’… hasta que a principios de la pasada década aparcó su aventura multinacional y se asentó en el sello Nonesuch (Wilco, The Black Keys, Caetano Veloso, Wanda Jackson) y emprendió camino hacia una reposada madurez con ‘Mala‘ (2013) y ‘Ape in Pink Marble‘ (2016).

Con sus flaquezas y desvaríos, ambos discos mostraban a un Banhart cada vez más consciente de sus virtudes y dispuesto a exprimirlas al máximo. En ese sentido, ‘Ma’ –publicado el pasado septiembre– tiene un halo de punto culminante y no deja lugar a dudas: el público no es tan tonto como se dice y, si acuden a ver a un artista curtido, ya sin hype, es porque viene con un buen trabajo bajo el brazo. Es el caso de este bonito disco en el que Devendra se deja de excentricidades casi del todo (‘Now All Gone’, con coros de Cate Le Bon, y una ‘Taking a Page‘ dedicada a Carole King son las más disonantes y aventuradas) y, como siempre mano a mano con Noah Georgeson (y amigos de siempre como Andy Cabic o Rodrigo Amarante), apuesta por un sonido orgánico y puro que no sorprende lo más mínimo, pero agrada.

Inspirados por una grabación que ambos tuvieron ocasión de realizar en un templo de Kyoto, Banhart y Georgeson persiguen (y hallan) en todo el disco una calidez acústica casi espiritual. Una metáfora musical para el amor materno –por la letra de ‘October 12’, se intuye que Devendra ha podido perder a su “Ma” en los últimos tiempos– que logra equilibrar ecos de Nick Drake, la Velvet Underground más relajada y Joao Gilberto (no en vano ‘Carolina’ está interpretada en portugués) en un único espacio sonoro. ‘Ma’ se escucha con gusto de cabo a rabo, e incluso los cortes más ortodoxos (‘Ami’) o aburridos (‘The Lost Coast’) valen la pena. Pero sobre todo destaca por tener fantásticas canciones que sobrecogen al referirse a seres queridos perdidos –’Memorial‘, ‘October 12’–, nos hacen bailar y sonreír –’Kantori Ongaku‘, ‘My Boyfriend’s In The Band’– o emocionan al cantar al amor –’Love Song’, ‘Carolina’– o a la hermandad, incluso en un país castigado por la miseria como el que le vio crecer –’Abre las manos’ llama a la unión del pueblo venezolano para sacarlo del desastre–. Y, de regalo, nos trae de vuelta la siempre preciosa voz de Vashti Bunyan, que canta con él a dúo en el elegante vals crepuscular que cierra el disco, ‘Will I See You Tonight?’. La verdad es que pedir más sería hasta feo.

Calificación: 7,6/10

Temas destacados: ‘Abre las manos’, ‘Kantori Ongaku’, ‘Love Song’, ‘October 12’, ‘Carolina’

Te gustarán si te gustan: Nick Drake, Joao Gilberto, Carole King.

Escúchalo en: en Youtube