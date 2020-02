‘PANG’ de Caroline Polachek es uno de los discos más elaborados a nivel estético de 2019

El vinilo de ‘PANG’ de Caroline Polachek, uno de los mejores discos de 2019 para JENESAISPOP (número 29 en nuestra lista) ya ha llegado a casa de muchos de los fans que lo compraron por anticipado hace meses. El envío original del elepé iba a producirse en diciembre, pero debido a problemas de producción (de los que el mailing de la artista informaba amablemente), se retrasaba hasta finales de enero.

La edición física de ‘PANG’ lleva poniéndonos los dientes largos desde la salida de los primeros singles del disco. No tantos artistas hoy en día sacan portadas para singles tan bonitas como Polachek (o se molestan en hacerlas), pero desde el lanzamiento de ‘Door’ y sobre todo de ‘Ocean of Tears’ y ‘Parachute’, ha quedado claro que la parte estética de esta etapa en la carrera de Polachek iba a estar muy elaborada y que iba a ser muy importante para disfrutar del mundo sonoro que el disco ofrece. Lo hemos confirmado en los maravillosos videoclips hechos por la artista para estos singles (especialmente el de ‘So Hot You’re Hurting My Feelings’) y después por los “lyric videos” que han ido saliendo de las canciones, a cada cual más bonito.

De la parte gráfica de ‘PANG’ se ha encargado el artista Timothy Luke, que también es autor del “artwork” de ‘Charli’ de Charli XCX y de hecho de varios artistas asociados a PC Music, como Danny L. Harle. Lo cual tiene todo el sentido del mundo pues ‘PANG’ también es una obra producida en buena parte por este colectivo de músicos. Todo queda en casa. Sin embargo, si en ‘Charli’ ha apostado por el futurismo puro y duro, en ‘PANG’ parecen mezclarse motivos que podemos asociar a la época medieval, otros en concreto a la gótica y otros a una sensibilidad más onírica y etérea, cruzándolo con una perspectiva contemporánea presente en algunos atuendos o complementos llevados por la cantante en las imágenes promocionales. A todos estos mundos parece dirigirse Polachek en la portada del disco, donde aparece subiendo ¿al cielo? mediante una escalera hecha con cuerdas.

¿Vale la pena el vinilo de ‘PANG’? La respuesta es un sí rotundo. El libreto es en realidad un póster gigante que incluye en su anverso, la imagen de la portada, y en su dorsal, todas las letras, créditos e imágenes de Polachek correspondientes a cada una o casi cada una de las canciones incluidas en él, tan bonitas que dan ganas de que vuelva el CD single para tenerlas todas por separado. La artista ha dicho que la inspiración detrás del arte de ‘PANG’ ha sido el juego de estrategia ‘Magic: The Gathering’ (lo cierto es que cada foto podría pertenecer a una carta) y los bordados ultra decorados del artista francés del siglo XVII Jacques Hurtu. Por otro lado, el disco es transparente y, a la moda actual, lleva manchas doradas de decoración, completando un concepto artístico que se cuenta entre los mejores del año pasado. Disponible en unos días en Amazon.