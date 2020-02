Canciones que se llaman ‘Jabugo’: Chelsea Boots casi han sido los primeros

Casi no quedan nombres sin pillar para los grupos -aunque Cariño o Cupido se han apuntado un tanto con nombres que no parecían registrados- y por eso nos estamos enfrentando a cosas tan inimaginadas como Lisasinson, Chaqueta de Chándal, Guitarricadelafuente, Pantocrator o Morreo. Ya no hablemos de nombres de canciones: Karol G se ha anotado otro tanto con ‘TUSA’, ¿pero cuántos temas hubo antes que se llamaron como hits actuales del tipo ‘The Box’, ‘everything I wanted’, ‘Someone You Loved’, ‘Don’t Start Now’ y ‘Blinding Lights’? Pues bien, en nuestra playlist de novedades semanal “Ready for the Weekend”, que renovaremos en unas horas, ha aparecido una canción que se llama ‘Jabugo’.

Sus autores son Chelsea Boots, que publicaron un buen disco de debut en inglés llamado ‘Guilty Pleasure‘, con canciones próximas al sonido Phoenix que no se cerraban a los ritmos urban más actuales, y que les llevaron a aparecer en algunas playlists internacionales, especialmente en Francia y Bélgica: por eso París es la 2ª ciudad del mundo que más les escucha, tan sólo por detrás de su ciudad Madrid, y por delante de Barcelona.

Casi al mismo que los otros “Phoenix españoles”, Polock, los madrileños se han pasado al castellano y lo han hecho con tres sencillos de momento. En primer lugar, el medio tiempo ‘La fama’ hablaba de la desesperación por la popularidad con un arriesgadísimo estribillo (“Con una pistola en la mano / Voy a matar a todos los niños del reservado”); en segundo, ‘Pa dormir mejor’, una balada que hablaba sobre el recurso de contar ovejas para poder dormir (su vídeo se regodea en la idea), y finalmente el ‘Jabugo’ que nos ocupa, una especie de ‘Sabor de amor’ de Danza Invisible entregado por completo a la estética de Bigas Luna en ‘Jamón, jamón’. La banda de Universal indica en nota de prensa -las negritas son nuestras- que “‘Jabugo’ habla de remordimientos, deseo y perdón. También de la itinerante vida del músico, y del precio de la vida nocturna. Pese a lo arriesgado del paso, la banda no teme el dedo de los puristas ni el desprecio de los alternativos. Y es que, citando a José Luis Manzano en Navajeros (1980), tienen “más rabo que la Pantera Rosa”“.

Habría jurado que era la primera vez que alguien osaba cantar que “tu amor sabe a Jabugo” o similar, pero la verdad es que la base de datos de Discogs y el buscador de plataformas como Spotify y Tidal ya nos habla de otras canciones llamadas ‘Jabugo’, si bien se trata sobre todo de un pasodoble instrumental clásico que se ha incluido en discos como ‘Toros y Toreros’ y ‘Música del Arte Torero’. Con palmas y cierto aire a Manolo Tena, la canción no elude su “sangre española” sino que se recrea en ella, y seguramente ya habría sido un hit en manos de Taburete.