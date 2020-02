The 1975 luchan por la paridad en festivales y triunfan con un himno medio “queer”, ‘Me & You Together Song’

The 1975 son noticia porque han declarado en una entrevista con The Guardian que a partir de ahora no van a volver a firmar con ningún festival en el que no haya un mínimo paridad entre músicos hombres y músicas mujeres o personas de género no binario. Sí, ellos son todos hombres, pero explican en la entrevista que todo el mundo puede poner su granito de arena a la causa.

El grupo, experto en dar titulares sabrosos en las entrevistas, no necesariamente para bien, ha vuelto también a ser noticia por la buena aceptación que ha tenido uno de los temas que adelantan su nuevo disco: al fin han vuelto al top 40 británico por primera vez en 2 años. Tras temas tan complicados como aquel en el que cedían el protagonismo a Greta Thunberg, el falso punk de ‘PEOPLE’ y la electrónica de ‘Frail State of Mind‘, el grupo vuelve al redil del pop con la estupenda ‘Me & You Together Song’, que es nuestra “Canción del Día”.

Como ya dice el nombre del tema, se trata de una canción que suena a pura felicidad, si bien los acordes en la estela del jangle pop de los Smiths son más agridulces. Y es que a pesar de la alegría que rebosa el tema, la canción está dedicada a una amiga que Matt Healy ha amado “durante años”, pero que no siente lo mismo que él. Su vídeo es una fiesta con actuación de la banda, en la que una serie de jóvenes se besan, sin importar su género u orientación sexual.

Esto se debe a que una de las frases del tema es “lo siento, soy un poco queer, y no es tan raro como parece (…) me parece OK que mucha gente piense que soy gay”, en sintonía con el discurso del mismísimo Morrissey (“desafortunadamente no soy homosexual“) y sus muchas declaraciones en contra de la masculinidad tóxica. De hecho, Matt Healy ha sido noticia por besar a un fan de su audiencia en un lugar tan controvertido como Dubai y ha revelado que el primer beso apasionado que presenció en su vida fue entre dos chicos, asegurando que aquello marcó su concepción de la sensualidad.



